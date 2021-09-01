01 Eylül 2021, Çarşamba
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Sahte altın dolandırıcılarına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı
Altın yatırımcıları dolandırıcılarının hedefi olabiliyor. Peki sahte altın ile gerçek altın nasıl ayırt edilir? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Kuyumcu Can Cılız, konuyla ilgili yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.