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Sahte altın dolandırıcılarına dikkat! Sahte altın nasıl anlaşılır? Uzman isim canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 01.09.2021 13:04
Altın yatırımcıları dolandırıcılarının hedefi olabiliyor. Peki sahte altın ile gerçek altın nasıl ayırt edilir? Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Kuyumcu Can Cılız, konuyla ilgili yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.
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