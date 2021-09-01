01 Eylül 2021, Çarşamba
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Otellerde ahşap yürüme bandı tehlikesi! Oteller carettalar için hangi önlemleri almalı?
Antalya'da 5 yıldızlı bir oteldeki yürüme bandı, 62 caretta carettanın ölümüne neden oldu. Peki otellerde bu tür kazaların yaşanmaması için nelere dikkat edilmeli? Gelişmeleri bölgede bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli’nin konuğu olan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval canlı yayında değerlendirdi.