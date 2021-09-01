Tokyo’dan ikinci kez altın madalya! Masa tenisinde altın madalya alan Abdullah Öztürk A Haber’de
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi dalında ikinci kez altın madalya kazanan ve istiklal marşını okutarak göğsümüzü kabartan Abdullah Öztürk, A Haber canlı yayınında başarı hikayesini anlattı.
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi dalında ikinci kez altın madalya kazanan ve istiklal marşını okutarak göğsümüzü kabartan Abdullah Öztürk, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"
Öztürk, "Tokyo'dan selamlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda anlamlı madalyalar geldi. Sadece benim altın madalyam yoktu. 3 tane bronz madalya aldık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. 1,5 - 2 aydır ailelerimizden uzak kaldık. Her şey göğsümüzde duran bu madalya içindi. Şimdi Türkiye'ye dönüp onlarla doya doya vakit geçirme zamanı" şeklinde konuştu.
"NE MUTLU BİZE"
Ali Öztürk, "İnşallah 2024'te altın madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı tüm Türkiye'ye dinletmek istiyoruz. Onur verici ve gurur verici oldu. Türkiye'deki vatandaşlarımız mutlu olduysa ne mutlu bize" dedi.
"AYNI ANDA İKİ BAYRAĞIMIZ DALGALANDI"
Nesim Turan: Abdullah'la ben aynı kategoride yarışıyoruz. Hedefimiz final oynamaktı ama nasip olmadı ben yarı finalde yenildim. Aynı anda kürsüye çıktık, aynı anda İstiklal Marşı'mızı okuduk ve en önemlisi aynı anda iki tane bayrağımız göklerde dalgalandı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularda hedefler ve hayaller bitmez bizim de yeni hedeflerimiz var. Ülkemize sevinç yaşattıysak ne mutlu bize.
Kübra Korkut: Bizler en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Heyecan verici zor bir yer. Daha güzel başarılara imza atacağımız düşünüyorum. Bizi destekleyen bakanlığımıza antrenörlüğümüze federasyonumuza kendi kulübüme çok teşekkür ediyorum. Desteklerini sağlayan Türk halkına çok teşekkür edriyorum.
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