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Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndaki planı ne?

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Giriş: 01.09.2021 23:21
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmalarını değerlendirdi. Övür, Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını ifade ederken, ittifak içerisinde ilkesel anlamda ciddi farklılıklar olduğunu altını çizdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesinin bu kırılmada büyük pay sahibi olacağını söyleyen Övür, 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin aday gösterilmesinin nedenini de canlı yayında açıkladı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden adaylığını açıkladı? Millet İttifakı'nın adayını kim nasıl belirleyecek? İmamoğlu ve Akşener'in gizli planı ne? İşte detaylar...
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