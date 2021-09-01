CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı! Vatandaşlardan tepki: Barınak yok kediler nerede?

BARINAK YOK KEDİLER NEREDE?

Tepki gösteren vatandaş, "Burhaniye'de bir hayvan barınağı var fakat burası köpekler için. Belediyenin kedileri toplaması ya da barındırması için herhangi bir barınak yok. Ben bunu gördüğümde dehşete düştüm. Bu kedilerin akıbeti ne oldu? Belediye ekipleri bunları niye aldı? Ben Burhaniye'liyim, 50 yaşındayım bugüne kadar böyle bir uygulama hiçbir yerde görmedim ilk kez görüyorum. CHP'ye oy veren bir kişiyim. Bu zihniyetler bu kafalar CHP'de olduğu sürece CHP bu kafalarla iktidara gelemez." ifadelerini kullandı.