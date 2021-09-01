CHP’li yöneticilerin sitesinde kediler toplandı! Vatandaşlardan tepki: Barınak yok kediler nerede?
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP'li milletvekili ve üst düzey yöneticilerin kaldığı lüks sitede, kediler toplatıldı. Belediye Başkanı Kemal Deveciler'in talimatıyla yapılan bu işlem tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, ilçede kedi barınağının olmadığını toplanan kedilere ne olduğunu sordu.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, CHP'li milletvekili ve üst düzey yöneticilerin kaldığı lüks sitede, kediler toplatıldı. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
Bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yazlık villasının bulunduğu sitede gerçekleşti. Belediye Başkanı Kemal Deveciler'in talimatıyla yapılan bu işlem tepkiye yol açtı. Vatandaşlar, ilçede kedi barınağının olmadığını toplanan kedilere ne olduğunu sordu.
Villaların olduğu sitede kediler böyle toplandı. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bu uygulama Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kayda geçti.
CHP'li yöneticilerin yaşadığı lüks sitede kedilere olan tahammülsüzlük ve yapılan uygulama tepkiyle karşılandı.
BARINAK YOK KEDİLER NEREDE?
Tepki gösteren vatandaş, "Burhaniye'de bir hayvan barınağı var fakat burası köpekler için. Belediyenin kedileri toplaması ya da barındırması için herhangi bir barınak yok. Ben bunu gördüğümde dehşete düştüm. Bu kedilerin akıbeti ne oldu? Belediye ekipleri bunları niye aldı? Ben Burhaniye'liyim, 50 yaşındayım bugüne kadar böyle bir uygulama hiçbir yerde görmedim ilk kez görüyorum. CHP'ye oy veren bir kişiyim. Bu zihniyetler bu kafalar CHP'de olduğu sürece CHP bu kafalarla iktidara gelemez." ifadelerini kullandı.
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