HDP’li Selahattin Demirtaş’ın skandal sözlerine sert tepki: Devleti suçlar teröristleri korur

Demirtaş'a, terör örgütü PKK gerçeğini hatırlattı.

Ersoy, ''Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur. Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur'' ifadelerini kullandı.