HDP'li Selahattin Demirtaş'ın skandal sözlerine sert tepki: Devleti suçlar teröristleri korur
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Bir yandan da hem Tunceli, hem de Bingöl'deki orman yangınları için başta HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve PKK'ya yakın medya organları manipülasyon peşinde.
HDP'nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Tunceli'deki orman yangını üzerinden devleti suçladı. Demirtaş'a yanıt İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi. Tunceli'de müdahale edilmeyen bir orman yangınının olmadığını dile getiren Ersoy, ''Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur'' ifadelerini kullandı.
Demirtaş yine provokasyona soyundu. Tunceli'deki orman yangınından devleti sorumlu tuttu.
HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.
SKANDAL AÇIKLAMA
Tunceli'deki yangınların bilinçli bir şekilde çıkarıldığını öne süren Demirtaş devleti hedef gösterdi.
''38'de Dersim neden bombalandıysa ormanlar da aynı gerekçeyle yakılıyor.'' diyerek skandala imza attı.
İddialara yanıt içişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan geldi.
Ersoy, Tunceli'de müdahale edilmeyen bir orman yangınının olmadığını dile getirdi.
Demirtaş'a, terör örgütü PKK gerçeğini hatırlattı.
Ersoy, ''Tunceli'de müdahale edilmeyen ya da sürekli devam eden bir orman yangını yoktur. Güvenlik güçlerimizden kaçan teröristlerin yaktığı, devletin de müdahale ederek söndürdüğü yangınlar olmuştur. Ama Selahattin Demirtaş her zaman olduğu gibi devleti suçlar, teröristleri korur'' ifadelerini kullandı.
A Haber muhabiri Ahmet Çelik bölgedeki durumu şu ifadelerle aktardı:
"Bingöl'deki yangınlar dördüncü gününde. Ekipler var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Yangının ilk çıktığı anda bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yangın kırsal alanda olduğu için yol açma çalışmaları da devam ediyor. 100'den fazla ekip bölgede yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Şu an itibariyle bölgede helikopterler yangına müdahale ediyor."
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