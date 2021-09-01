Kiralık evlerde dolandırıcı tehlikesi! Talep fazla ama kiralık ev yok

Kiralık ev bulmak zorlaştı, bulunsa da fiyatları arttı. A Haber ekipleri İstanbul'da tercih edilen muhitlerden birine gitti. Normalde evlerin pencerelerinde kiralık yazıları görmek mümkündü artık o ilanlara rastlamak biraz zorlaştı.

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "2020 yılında kamu bankaları çok güzel bir konut kredi kampanyası yaptı. Bu da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü ve o dönem bütün inşaat stokları eridi. Eriyince hem pandeminin olağanüstü şartları hem de maliyetlerin artmasıyla beraber yeni konut üretiminde ciddi bir yavaşlama oldu." dedi.