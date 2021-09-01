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Kiralık evlerde dolandırıcı tehlikesi! Talep fazla ama kiralık ev yok

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Kiralık evlerde dolandırıcı tehlikesi! Talep fazla ama kiralık ev yok

Son dakika haberine göre… Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok ilinde kiralık ev fiyatları rekor kırmaya başladı. Emlakçılarda kiralanan evler için kura çekilişleri bile yapılırken uzmanlar dolandırıcılıklara karşı uyarıda bulundu.

Kiralık ev bulmak zorlaştı, bulunsa da fiyatları arttı. A Haber ekipleri İstanbul'da tercih edilen muhitlerden birine gitti. Normalde evlerin pencerelerinde kiralık yazıları görmek mümkündü artık o ilanlara rastlamak biraz zorlaştı.

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "2020 yılında kamu bankaları çok güzel bir konut kredi kampanyası yaptı. Bu da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü ve o dönem bütün inşaat stokları eridi. Eriyince hem pandeminin olağanüstü şartları hem de maliyetlerin artmasıyla beraber yeni konut üretiminde ciddi bir yavaşlama oldu." dedi.

Yeni konutlar yapılmaya devam ediliyor ancak talebi hala karşılayamadığı için özellikle şehir merkezlerinde kiralık daire bulmak çok zor.

Hakan Akdoğan, "Fiyatları arz ve talep dengesi belirler çok kısıtlı bir arz var ve onun karşılığında da inanılmaz yüksek derecede bir talep var bu da ister istemez fiyatları bugün yükselten en büyük sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

İnternette gördüğünüz her ilana da inanmamak gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar yine iş başında sizden kapora alıyorlar ama aslında ne ortada emlakçı var ne de kiralık daire.

Akdoğan, "Sahte ilanlar üzerinden ilan girip vatandaşlarımız aradığında bu kiralık daireyi istiyorum dediğinde burayı çok isteyen var sıra var kapora gönderin diyip toparlayıp sonmrasında geri vermeyen art niyetli insanlar var kiralamak stedikleri yeri yerinde görsünler." diye konuştu.

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

3 aydır arıyoruz daha yeni bulduk.

Görmeden etmeden para yatırılmaması lazım buradan vatandaşlarımızı uyarmamız lazım.

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