En yüksek vaka sayısı Rize’de! Rize’de aşılama oranı neden düşük?

Kemal Çeber'in A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Bu bizi memnun etmeyen bir liderlik durumu. Rize ilinin kendine özgü bir takım özellikleri var bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Bunların hiçbiri meselenin önemini düşürmeye yönelik savlar değil.

Şu anda Türkiye'nin en yoğun illerinden biri Rize. Fiili nüfusumuz tespitlerimize göre 700 binler civarında. Çok yoğun bir trafik yaşanıyor. Rize'de yapılan her test pozitif çıktığı zaman Rize pozitif görünüyor. Oran alınırken bizim 350 bin nüfusumuz üzerinden oran alınıyor.