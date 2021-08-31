31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri En yüksek vaka sayısı Rize'de! Rize'de aşılama oranı neden düşük?

En yüksek vaka sayısı Rize'de! Rize'de aşılama oranı neden düşük?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL
En yüksek vaka sayısı Rize’de! Rize’de aşılama oranı neden düşük?

Rize, haftalık vaka haritasında koronavirüs yoğunluğunun en fazla olduğu il. Öte yandan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 90'ı aşısız kişilerden oluşuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım'ın konuğu olan Rize Valisi Kemal Çeber değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kemal Çeber'in A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Bu bizi memnun etmeyen bir liderlik durumu. Rize ilinin kendine özgü bir takım özellikleri var bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Bunların hiçbiri meselenin önemini düşürmeye yönelik savlar değil.

Şu anda Türkiye'nin en yoğun illerinden biri Rize. Fiili nüfusumuz tespitlerimize göre 700 binler civarında. Çok yoğun bir trafik yaşanıyor. Rize'de yapılan her test pozitif çıktığı zaman Rize pozitif görünüyor. Oran alınırken bizim 350 bin nüfusumuz üzerinden oran alınıyor.

Bizim bir çok hastamız şehir dışından gelen hastalarımız ve onlar da bizim için çok kıymetli. Rize çok sıkışık bir kenttir. Diğer alanlarda devam eden geniş alanlarda seyreden sosyal etkinlikler Rize'de çok dar alanlarda devam ediyor.

Biz tüm tedbirlerimizi buna göre alıyoruz. Karadeniz ve Rize insanı çok sıcaktır. Bu yörenin bu sevilen özelliği bu dönemlerde bize problem çıkarıyor. Bu dönemde paylaşımlarımız biraz uzaktan olsun."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA