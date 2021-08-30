"DEAŞ Horasan" üzerinden yeni plan mı?

Amerika uçakları 11 Eylül sonrasında Afganistan'ı bombalarken dönemin ABD Başkanı Bush temel hedefin El-Kaide'yi ortadan kaldırarak, dünyayı daha güvenli duruma getirmek olarak açıklıyordu.



Son yaşanan gelişmeler ışığında, geride bırakılan 20 yıla bakıldığında, hedeften bir hayli uzaklaşıldığı net görülüyor.





Bugün, Taliban'ın Afganistan yönetimini eline alması, Amerika'nın düştüğü pozisyon ve birbiri ardına gelen patlama haberleri, bölgedeki istikrarsız geleceğin, en büyük sinyali...



Orta Doğu'da geçtiğimiz haftaya kadar birçok terör örgütü ismi duymuştuk.

Şimdi onlara bir yenisi eklendi... (DEAŞ) Horasan!

Terör örgütü DEAŞ'ın bir kolu Horasan, Kabil'deki o saldırıları üstlenen örgüttü, hem Amerika'ya, hem de Taliban'a yapılan bir saldırıydı.





Bölgede Amerika-Batı dünyası ve Taliban üçgeninde yeni bir dönem bekleniyor.

Bu dönemin düşmanıysa DEAŞ-Horasan olarak karşımıza çıkıyor.

Afganistan'daki kaotik ortam daha mı karmaşıklaşacak mı, yoksa son yaşanan gelişmeler, sadece yeni dönemin sancıları mı?

İşte bu noktadaki, küresel terörle mücadeleyi, yine küresel güçlerin ortak vereceği kararlar belirleyecek.