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Türk tarihinin dönüm noktası 30 Ağustos! Büyük Taarruz nasıl kazandı?

A Haber
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Giriş: 30.08.2021 12:35
Güncelleme:30.08.2021 12:48
Türkiye bundan 99 yıl önce tarihi değiştiren bir destana imza attı. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu arkasında Fransa, İtalya ve İngiltere gibi güçleri alan Yunanistan’a karşı büyük bir mücadele örneği gösterdi ve 30 Ağustos 1922’de tüm dünyaya zaferini ilan etti. 30 Ağustos neden önemli? Büyük zafer nasıl kazanıldı? 99 yıl önce neler yaşandı? Büyük Taarruz nasıl kazanıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meşkure Yılmaz değerlendirdi.
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