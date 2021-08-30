Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid’ten A Haber’e özel açıklamalar: Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? 1 Eylül’de Afganistan’ı ne bekliyor?

SORU: ULUSLARARASI TOPLUMLA NASIL BİR İLETİŞİMİNİZ OLACAK?

Sizler biliyorsunuz ki Afganistan yeni savaştan çıkıyor. 20 yıl savaş oldu ve toplam 40 yıl savaş oldu. 40 yıllık bir savaştan sonra biz barışa doğru geliyoruz ve bizim uluslararası desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda bizim hislerimiz şu şekilde ki biz bütün ülkelerle ve uluslararası camia ile iyi ilişkilerde olalım. Müslüman ülkeler ya da komşu ülkeler hepsi ile iyi ilişkiler istiyoruz. Avrupa ya da Amerika ile savaşmış olmamıza rağmen hala ilişkiler kurmak istiyoruz. Bütün ülkelerle iyi ilişkiler istiyoruz ve bu 40 yıllık savaşın telafi edilmesini istiyoruz. Elbette sorumlu bir şekilde kendi hakimiyetimizle yaşamak istiyoruz. Bizim için İslami ülkeler ve Arap ülkelerinin önemi çoktur. Arap ülkerinin bize yardımı çok dokunmuştur. Mesela Sovyetlere karşı cihat olsun ya da başka konuda olsun bize yardımı dokunmuştur ve biz iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Eski asker ve polis personellerine biz genel af ilan ettik ve bizim hiçbir sorunumuz yoktur onlarla. Sonuçta o insanlar da bu ülkeden. Bunlar yanlış yaptı ve biz affettik ve kucaklıyoruz. Hiç korkmalarına gerek yoktur. Çünkü bizim bir sorunumuz yoktur ve burada kalmaları için ellimizden geleni yapacağız. İslami çerçevede kadınlar çalışabilir. İsterlerse idari işlerde ya da eğitim alanında çalışabilirler. Liseler, okullar ve üniversitelerde islamın çerçevesinde çalışabilirler. Hükümeti bekliyoruz. Yakında bu çalışmalar başlayacaktır. Biz dışarı çıkmalarında ve çalışmalarında rahat hissetmelerini istiyoruz.