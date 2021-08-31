Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'ten A Haber'e konuştu: Türkiye kardeş ülke

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid A Haber'in Afganistan'da bulunan Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali'ye açıklamalarda bulundu. Mücahid "1 Eylül'de Afganistan'ı ne bekliyor? DAEŞ hakkında ne düşünüyorlar? Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Taliban 20 yılda nasıl değişti?" sorularına yanıt verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın saygıdeğer bir insan olduğunu ifade eden Mücahid, Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali'ye konuşan Mücahid, "1 Eylül'de Afganistan'ı ne bekliyor? DAEŞ hakkında ne düşünüyorlar? Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Taliban 20 yılda nasıl değişti?" sorularını yanıtladı.

SORU: 1 EYLÜL'DE KABİL'İ, AFGANİSTAN'I NASIL BİR GÜN BEKLİYOR?

Evet bu Afgan halkı için gurur verici bir gün. 20 yıllık bir işgal ve mücadeleden sonra biz Afgan halkı olarak istiklalimizi elde etmiş oluyoruz. Yabancı askerler Afganistan'dan çıkıyor ve bu üçüncü işgalden kurtulma durumumuz olacak.

SORU:31 AĞUSTOS SONRASI TAHLİYELER SÜRECEK Mİ?

Uçuşların normale dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elbette öncelikle havalimanın güvenliğini elde etmek, emniyeti aldıktan sonra teknik destek isteyeceğiz, ordaki eksiklikleri doldurmak için ugraşacağız ve çok yakında normal uçuşların devam etmesi için çalışma yapacağız. Havalimanına giriş çıkışlarda Afganistan uyruklu vatandaşların vizesi ve ya da belgeleri olması lazım, o zaman gitmelerine izin verilecek, pasaport ve vizesi olan ülkeden gidebilir isterse. Burada kesinlikle kalsınlar diye bir şey demiyoruz, bir sorunumuz yok. Burada kaldıklarında da bir sorun yok. Bu ülke onlarında ülkesi, ama bir durum var o da bu insanların belgesiz çıkmalarını istemiyoruz çünkü belgesiz ülkeden çıktıklarında gittikleri yerde sorun yaşayacaklardır.

SORU: 1 EYLÜL İTİBARİYLE İŞLETMESİ NASIL YÜRÜTÜLECEK? TÜRKİYE'NİN HAVALİMANINDAKİ ROLÜ NE OLACAK?

Asıl nedeni şu ki, Türkiye bize göre kardeş ülke ve iktidardaki hükümetle iyi ve güvenilir ilişkiler kurmak istiyoruz. Daha önceki sorun şu şekildeydi, biz hiç bir zaman askeri güçlerin Afganistanda olmasını istemedik ve kardeş ülke Türkiye'den de istediğimiz şuydu ki burada askerlerini bırakmasın, bizim ihtiyacımız yok, biz kendimiz güvenliğimizi temin edebiliriz. Elbette eğer teknik ya da lojistik konularda bir iş birliğine ihtiyacımız olursa destek istersek biz isteriz. Bu konuda bizimle Türkiye ya da diğer ülkeler de iş birliği yapabilir.

SORU: TÜRKİYE İLE İLETİŞİMİ NASIL KURUYORSUNUZ? TÜRKİYE'DEN BEKLENTİLERİNİZ NELER?

Öncelikle şunu demek lazım ki, Türkiye gerçekten de bize kardeş bir ülke ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Diğer konu şu ki bizim Türk millet ile tarihi bir bağımız vardır. Türk milleti ile çok ortak yönümüz vardır. Mesela mezhep konusunda ya da inanç konusunda.Türk halkı bizim müslüman kardeşlerimizdir. Buradaki sorun Amerika'nın işgal sorunuydu. Konu şu ki biz işgalin tamamen bitmesini istedik. Bu NATO çerçevesinde gelen ülkelerin askeri dahil biz bu işgalin bitmesini istedik. Türkiye ile biz bir kanal istiyoruz. Ayrı bir şekilde yol almak istiyoruz. Çünkü Türkiye bize göre kardeş ülkedir ve müslüman bir ülkedir. O yüzden ayrı bir yol izlenmesi gerekiyor ve bunu istiyoruz. Bundan sonra biz istiyoruz ki, Türkiye ile ilişkilerimiz pekişsin ve iki ülke bir birine güvenebilsin. Sadece havalimanı konusunda biz iş birliğinden söz etmiyoruz. Aynı zamanda eğitim şekli konusundaki deneyimler konusunda, bizim ihtiyacımız var ve biz Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye ile ticari iş birliği yapmak istiyoruz ve ekonomik kalkınma ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Biz Türkiye ile itimadı olan bir iş birliği istiyoruz.

SORU: DEAŞ NE OLACAK?

Öncelikle Afganistan'da Suriye ve Irak'taki DEAŞ burada yok. Bizim burada bir kısım Afgan halkı onları düşüncesini kendilerine almıştır. Amerikalılar buradan çıktıktan sonra DEAŞ için burada neden kalmıyor. Bu zihniyeti alan insanlar için iki bahane vardır. Bunlardan biri Amerikalılar burada ve islami bir yönetim yok. İslami bir hükümet kurulunca ve Amerikalılar buradan tamamen çıkınca DEAŞ ve diğer örgütlerin burada faaliyet göstermesi için bir gerekçe kalmıyor. Bizim halkımızda burada daha fazla savaş olmasını istemiyor ve biz istiyoruz ki DEAŞ adındaki bütün faliyetler Afganistan'da bitsin. Ama eğer saldırı düzenlerlerse ya da insanlara yönelik bir patlama gerçekleştirirlerse biz tepki veririz çünkü insanların güvenliği bizim sorumluluğumuzdur.

SORU: DEAŞ'IN AFGANİSTAN'IN İÇERİSİNDE YENİ BİR İSTİKRARSIZLIĞA NEDEN OLACAK YENİ HAREKETLERİ OLABİLİR Mİ SİZCE?

Bunlar son zamanlarda Amerikalılara bir güç göstergesi yapmaya çalışıyor. Buradan Amerikalılar çıktıktan sonra ve islami bir yönetim şekli olduktan sonra DEAŞ düşüncesi için burada bir neden kalmıyor ama eğer düşüncelerini yaymaya ve savaşmaya devam ederlerse elbette Afgan halkı cevap verecektir.

SORU: TALİBAN'IN ŞU ANDAKİ YENİ YÖNETİMDE KİMLER YER ALACAK?

Öncelikle ülkenin sorumlusu kim olacak bu yakında ortaya çıkacaktır. Bu konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve görüşler alınmıştır ve istişareler devam etmektedir. Bizim büyüklerimiz bu konuda bir karara varacaklardır. Hükümet ve kabinenin kurulup çalışmaların başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Bu konularla ilgili bilgileri en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Pencşir konusu ile ilgili de şunu demek isterim ki; bizim orada bir sorunumuz yoktur. Orada şu an konuşmalar devam ediyor ve %60 biz olumlu bir neticeye ulaşacağız. Pencşir'deki kardeslerimizle de bir sorun istemiyoruz. Afganistan'da savaş bitmiştir. Burada kimse savaşmak istemiyor. Bundan sonra, eskide olup bitenleri arkada bırakıp bütün Afganların toplanması lazım ve geleceğe doğru bir adım atması lazım. Ama yine de savaşa gerek kalırsa bizim güvenlik güçlerimiz Pencşir'i kuşatmıştır, dört tarafından ve karşılık vermeye hazırdır ama öncelikle biz savaşın olmasını istemiyoruz.

SORU: TALİBAN NE OLDU DA DEĞİŞTİ? TALİBAN'IN BUNDAN SONRA STRATEJİK PLANLARI NASIL İLERLEYECEK?

Bunu biz hepimiz biliyoruz ki bu bir siyasi bir prosedür. Başlarda elbette duygular yüksek olur ve bunun yanında tecrübede azdır ve bir çok sorunlarla karşı karşıya olursunuz. Afganistan'da çeşitli sorunlar vardı. Mesela Kabil'de faklı bir yönetim şekli vardı ve ülkede hırsızlık olayları ve insanların mal, mülk ve namusuna yönelik tehditler vardı. Çünkü ülke kontrol dışındaydı ama şu an İslam emirliği için Afganistan'da bir hakimiyet var ve kontrol edilmiş durumda.

SORU: TÜRK HALKINA NE MESAJINIZ VAR? İSLAM DÜNYASINA NASIL BİR MESAJINIZ VAR?

Evet bu çok iyi bir soru. Biz Türk hükümetine ve Türk halkına kardeşlik mesajı veriyoruz. Afganistan'daki herkes Türkiye'yi bir kardeş ülke olarak görüyor ve iyi ilişkiler geliştirmek istiyor. Bizim Türkiye ile tarihsel ve çok olumlu ilişkilerimiz önceden vardır ve yine aynı şekilde mezhep ve din konusunda da bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve Türkiye'nin kazancına gerekirse iktisadi olsun ya da siyasi olsun biz seviniyoruz. Türkiye'de geçen senelerde gerçekleşen darbenin başarısız olmasına bizim halk sevinmiştir. Sevinmişlerdir çünkü Türkiye'de büyük bir facianın önu kesilmiş oldu ve iktidardaki hükümet kalmıştır ve halkına hizmet etmiştir. Türkiye'nin prestiji yükselmiştir. Bu Türk milletinin sevincidir ve bizim sevincimizdir. Bu konuda biz iftihar ediyoruz. Bu konuda Türkiye bizim düşüncelerden haberdardır. Biz iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Türk yetkililerle irtibattayız ve bu konuda bilgi paylaşımı yapılabilir. Biz gerçekten kalpten Türkiye'yi ve hükümetini seviyoruz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'da saygı değer bir insandır.

SORU: ULUSLARARASI TOPLUMLA NASIL BİR İLETİŞİMİNİZ OLACAK?

Sizler biliyorsunuz ki Afganistan yeni savaştan çıkıyor. 20 yıl savaş oldu ve toplam 40 yıl savaş oldu. 40 yıllık bir savaştan sonra biz barışa doğru geliyoruz ve bizim uluslararası desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda bizim hislerimiz şu şekilde ki biz bütün ülkelerle ve uluslararası camia ile iyi ilişkilerde olalım. Müslüman ülkeler ya da komşu ülkeler hepsi ile iyi ilişkiler istiyoruz. Avrupa ya da Amerika ile savaşmış olmamıza rağmen hala ilişkiler kurmak istiyoruz. Bütün ülkelerle iyi ilişkiler istiyoruz ve bu 40 yıllık savaşın telafi edilmesini istiyoruz. Elbette sorumlu bir şekilde kendi hakimiyetimizle yaşamak istiyoruz. Bizim için İslami ülkeler ve Arap ülkelerinin önemi çoktur. Arap ülkerinin bize yardımı çok dokunmuştur. Mesela Sovyetlere karşı cihat olsun ya da başka konuda olsun bize yardımı dokunmuştur ve biz iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Eski asker ve polis personellerine biz genel af ilan ettik ve bizim hiçbir sorunumuz yoktur onlarla. Sonuçta o insanlar da bu ülkeden. Bunlar yanlış yaptı ve biz affettik ve kucaklıyoruz. Hiç korkmalarına gerek yoktur. Çünkü bizim bir sorunumuz yoktur ve burada kalmaları için ellimizden geleni yapacağız. İslami çerçevede kadınlar çalışabilir. İsterlerse idari işlerde ya da eğitim alanında çalışabilirler. Liseler, okullar ve üniversitelerde islamın çerçevesinde çalışabilirler. Hükümeti bekliyoruz. Yakında bu çalışmalar başlayacaktır. Biz dışarı çıkmalarında ve çalışmalarında rahat hissetmelerini istiyoruz.

SORU: BİR MESAJINIZ VAR MI?

Siz Türkiye' den geldiniz ve burada bizden röportaj alıyorsunuz, ben size teşekkür ediyorum. Buraya geldiğiniz için, bizim Türk halkına sesimizi ulaştırdığınız için teşekkür ederiz. Biz istiyoruz ki, Türk halkı gerçekleri bilsin ve bu yüzden size teşekkür ediyorum.