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Karpal tunel sendromuna dikkat! Masabaşı çalışanların hastalığı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Karpal tunel sendromuna dikkat! Masabaşı çalışanların hastalığı

Teknolojik gelişmelerin olumsuz getirilerinden biri de karpal tünel sendromu. Eskiden daha çok ağır işlerde çalışanlarda görülen hastalık, artık masa başı çalışanları, yani ellerini fazla kullananları tehdit ediyor.

Bileğinde uyuşma olanlar dikkat! masabaşı çalışanlarının hastalığı olarak bilinen karpal tünel sendromuna yakalanmış olabilirsiniz.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, "Karpal tünel el bileğimizde yer alan bilek ligemanı bilek kemiği arasında medyan sinir yüzey duyusunu alan ve motor sağlayan bir sınır. Bilekteki sıkışmasıyla oluşan duruma karpal tünel sendromu deniliyor." İfadelerini kullandı.

Bilgisayar başında ya da telefonda vakit geçirenlerde karpal tünel sendromu sıklıkla görülüyor. Özellikle kadınların bileklerinin dar olması bu hastalığın riskini artırıyor.

Prof. Dr. Ayhan Öztürk, "40 yaş üstünde özellikle ev hanımlarında el bileklerini çok kullanan bilgisayarlarla uğraşanlarda sıklıkla görülüyor. Şeker hastalığı, hızlı kilo alımlarında obezitede, romatizmada bu hastalıkları görebiliriz." diye konuştu.

Peki, teknolojik gelişmelerin olumsuz getirilerinden biri olan karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir?

Öztürk, "Genellikle ağrı başlangıçta olmaz. Daha çok duyusal semptomlar uyuşukluklar yanma hissi sabah uyandığımızda gelen el bileği sallama hissiyle ortaya çıkıyor daha sonra güçsüzlükler ortaya çıkıyor." dedi.

Karpal tünel sendromunu yaşayan kişilerin Hastalık ilerlemeden bir nöroloji uzmanına gitmesi tavsiye ediliyor.

Vatandaşlar A Haber mikrofonlarına şunları söyledi:

Bileğimde uyuşma oluyor. Çok telefonla oynadığım için bilgisayarla olduğu için.

Sürekli sabit durduğu zaman kaslar olabilecek bir şey.

Doktorlar krem veriyor dakikalık.

Hafif orta derecede olan sendromlar, ağrı kesiciyle düzelebilirken ilerleyen durumlarda kas tutulmaları olmuşsa cerrahi tedavi gerekmekte.

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