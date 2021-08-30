30 Ağustos neden önemli? Büyük zafer nasıl kazanıldı? 99 yıl önce neler yaşandı?

19 Mayıs'ta milli mücadele zafere taşıyacak lideri buldu. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile dünya tarihine geçti. Peki Atatürk hem cephede hem diplomaside milli mücadeleyi zafere nasıl taşıdı? Büyük Taarruz’a nasıl hazırlık yapıldı? Yunanların sahip olduğu 69 uçaklık hava gücü ve coğrafi avantajlar nasıl etkisiz kılındı? 65 kilometrelik cephe hattına yayılan Türk birlikleri, 650 kilometrelik alana yayılan yunan birliklerini nasıl dağıttı? Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Cumhuriyet Tarihçisi Prof. Dr. Cezmi Eraslan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN