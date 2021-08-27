Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı

Dünyanın gözü Afganistan'da. Ama ülkedeki gelişmeleri en yakından takip edenler şüphesiz komşu ülkeler. Pakistan, Afganistan'ın komşusu dolayısıyla yaşananlardan en çok etkilenecek ülkelerden biri.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Sajjad Gazi Afganistan'da yaşananlara ve bölgesel konulara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Göç dalgasını ele alan Sajjad Gazi Türkiye gibi birçok Mülteciye ev sahipliği yaptıklarını anlattı.Dünya da üzerine düşeni yapmalı mesajı verdi.