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Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Muhammad Sajjad Gazi Afganistan'da yaşananlara ve bölgesel konulara ilişkin A muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı. Bölgede yaşananlar, göç dalgası, tahliyeler, Taliban ve Afganistan'ın geleceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Sajjad Gazi, Türkiye ve Pakistan'ın dışında diğer ülkelerinde üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

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Dünyanın gözü Afganistan'da. Ama ülkedeki gelişmeleri en yakından takip edenler şüphesiz komşu ülkeler. Pakistan, Afganistan'ın komşusu dolayısıyla yaşananlardan en çok etkilenecek ülkelerden biri.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Sajjad Gazi Afganistan'da yaşananlara ve bölgesel konulara ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Göç dalgasını ele alan Sajjad Gazi Türkiye gibi birçok Mülteciye ev sahipliği yaptıklarını anlattı.Dünya da üzerine düşeni yapmalı mesajı verdi.

Muhammad Sajjad Gazi, "Bütün dünya bu konuyla ilgili bazı adımlar atmalı çünkü bunun temelinde çok önemli ve sıkıntılı bir durum var." ifadelerini kullandı. Pakistan Büyükelçisi, Afganistan'da barış için geniş tabanlı çözümün gerekli olduğunu vurguladı.

Muhammad Sajjad Gazi, "Afganistan'a barış ve istikrarın geri dönebilmesi için geniş tabanlı bir çözüm getirilmesi gerekir. Asla tek taraflı bir çözüm yetmeyecektir. Ortak uzlaşmayla oluşturulabilecek bir çözüm Afganistan'a bir barış ve istikrar getirebilir. Biz oradaki Afgan halkının bütün insani haklara sahip olmasını barış içinde yaşamasını isteriz. Biz Afgan topraklarının bir terör yuvası veya işgal edilmiş bir toprak olarak görülmesini ve tehdit altında olmasını istemeyiz." dedi.

Gazi, "Tabi ki tarih insana bazı dersler aldırıyor, öğretiyor bazı dersleri. Tabi ki eğer ki Taliban oradan ayrıldıktan sonraki süreçte bazı dersler almadıysa o zaman büyük sıkıntılar olur. Umarız derslerini almışlardır çünkü eğer derslerini almamışlarsa ciddi sıkıntılar ortaya çıkar. Bunu söylenen sözler değil yapılanlar, insanların ders alıp almadığını gösterecek. Biz bunu zaman içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Peki geçmişten ders alınmazsa Afganistan izole bir devlet haline gelir mi?

Muhammad Sajjad Gazi, "Afganistan'daki dağılıma ve uluslararası toplumun olaya bakışına bağlı umarım öyle olmaz. Afganistan böyle bir durum oluşursa gerçekten kötü olur. Dünya bundan ders almamış, daha önce yaşanmış olaylardan ders almamış olur. Bölgedeki durum bütün dünyayı etkiler." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede etkili olduğunu belirten Pakistan Büyükelçisi yeni süreçte de Türkiye'nin etkin rol oynayacağını belirtti.

Gazi, "Türkiye orada önemli bir rol oynuyordu. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin orada daha büyük bir rol oynamasını bekliyorum. Hem Afganistan yeni durumunda da aynı büyük görev ve rolü üstlenecektir." şeklinde konuştu.

Gazi Pakistan'ın bölgedeki askeri ve sivil tahliyelerde üstlendiği rolü de paylaştı.

Gazi, "Tabii ki biz orada Türk kardeşlerimizin tahliyesi için çalışıyoruz. Askerler için de aynı çabayı gösteriyoruz. Birçok kurum ve kuruluşla koordinasyon halindeyiz. Aynı zaman Pakistan havalimanında da birçok uçak kabile rahatlıkla uçuş yaptı uçuş izinlerinin hepsi de hemen verildi." dedi.

Sajjad Gazi, "Bütün dünya burada yaşanan krize karşı duyarlı olmalı. Pakistan olarak bazı sıkıntılarımız var, Türkiye'nin de öyle. Bu iki ülke dışında diğer ülkelerde konuya duyarlı olmalı. Orada yaşayan insanlar akın halinde diğer ülkelere kaçmamalı veya gitmemeli oraya boşaltmaya çalışmamalı. Onları orada olmasını sağlayacak unsurlar oluşturulmalı ve bu sürece tüm dünyanın da katkıda bulunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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