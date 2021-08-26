Patlama sonrası Afganistan’daki son vaziyeti bu sözlerle anlattı: Kabil’deki kaotik durum şiddetlenerek artacak!

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları şu şekilde:

Aslında böyle bir saldırı bekleniyordu. Nitekim ABD Devlet Başkanı Joe Biden şunu söyledi; Savaş bitti ancak Afganistan'da hesaplaşma yakında başlayabilir. Akabinde de Kabil'e terör saldırısı düzenlenebilir demişti. Bu şimdi cereyan etti.

''KAOTİK DURUM ŞİDDETLENEREK ARTACAK''

13 insanın hayatını kaybetmesi acı bir trajedi. Bundan böyle artık yeni bir süreç başladı. Bu süreçte kaotik durum şiddetlenerek artacaktır. Farklı gruplar tarafından bu süreç yürümeyecek mesajı verilmiş olabilir.