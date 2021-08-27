Derede kimyasal atık tehlikesi! İSKİ'nin ıslah çalışması yaptığı dere simsiyah akıyor
Son dakika haberleri… İstanbul'da, İSKİ'nin ıslah çalışması yaptığı dere kimyasal atıklar nedeniyle simsiyah akıyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Melis Coşan ayrıntıları canlı yayında aktardı.
Beykoz'da çevre katliamı hala devam ediyor. Riva Yolu Caddesi üzerinde bulunan Muratlı Deresi'ndeki su simsiyah akıyor. İddialara göre fabrikalardan gelen kimyasal atıklar sebebiyle derenin siyah aktığı belirtiliyor.
Çevredeki vatandaşlar 2 aydır durumun devam ettiğini belirtiyor. Buradaki su Riva Deresi'ne bağlanıyor ve oradan da denize akıyor. İSKİ ıslah çalışmaları sırasında da doğayı adeta katletmiş durumda.
İSKİ bölgede bulunan beton çalışmasını yapmak için ağaçların tamamını kesti. Vatandaşlar bu betonlar yüzünden ağaçların kesilmesinden yana şikayetçi olduklarını dile getirdi.
Derenin doğa yapılanmasına aykırı olduğunu belirten vatandaşlar derede balıkların kimyasal atık nedeniyle öldüğünü ve buna kısa sürede bir çare beklediklerini belirttiler.
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