Derede kimyasal atık tehlikesi! İSKİ’nin ıslah çalışması yaptığı dere simsiyah akıyor

Beykoz'da çevre katliamı hala devam ediyor. Riva Yolu Caddesi üzerinde bulunan Muratlı Deresi'ndeki su simsiyah akıyor. İddialara göre fabrikalardan gelen kimyasal atıklar sebebiyle derenin siyah aktığı belirtiliyor.

Çevredeki vatandaşlar 2 aydır durumun devam ettiğini belirtiyor. Buradaki su Riva Deresi'ne bağlanıyor ve oradan da denize akıyor. İSKİ ıslah çalışmaları sırasında da doğayı adeta katletmiş durumda.