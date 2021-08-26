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İstanbul'da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.08.2021
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İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Son dakika haberi... İstanbul yeni güne nasıl başladı? Trafik yoğunluk haritasında son durum ne? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, detayları canlı yayında aktardı.

Megakent İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Trafik yoğunluğu ne durumda? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgeden aktardı.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Günün ilk saatlerinde yoğlunk artmaya devam ediyor. Araçlar durma noktasına geldi.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

Altunizade ve Beylerbeyi katılımında yoğunluk var. Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde. Mecidiyeköy – Haliç Köprüsü arasında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul’da sabah trafiği | Trafik yoğunluk haritasında son durum ne?

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