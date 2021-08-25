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İşte Türkiye’nin Tohum Gen Bankası! Binlerce çeşit geleceğe aktarılıyor

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Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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İşte Türkiye’nin Tohum Gen Bankası! Binlerce çeşit geleceğe aktarılıyor

Küresel iklim değişikliğinin gıda üretimi üzerindeki etkisi kendini hissettirmeye başladı. Bu olumsuz etkinin yıllar geçtikçe daha da büyümesi bekleniyor. Gıda arz güvenliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, bünyesindeki tohum gen bankaları ile de Türkiye'nin bitkisel çeşitliliğini geleceğe taşıyor. Peki Gen Bankası ne işe yarıyor? Tohumlar nasıl muhafaza ediliyor? İşte yanıtı.

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Burası Türkiye'nin bitkisel çeşitliliğinin adeta sigortası konumunda olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Tohum Gen Bankası.

Ziraat Yüksek Mühendisi Durmuş Deniz, "Kuraklık, tuz stresi, bir hastalık ya da zararlıya dayanıklılık konusunda burada mevcut tohum örneklerimiz büyük bir potansiyel ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Buğdaydan arpaya, bamyadan kavuna kadar binlerce ürünün tohumu bu bankada saklanıyor. Durmuş Deniz, "Burası ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin uluslararası standartlar doğrultusunda gelecek nesillere aktarılmak üzere muhafaza alındığı merkezlerden birisi." diye konuştu.

Farklı kaynaklardan Tohum Gen Bankası'na getirilen tohumlar birçok aşamadan geçiyor. Bunlardan ilki temizlik. Taş ve tozdan arındırılan tohumlar saklanmaya uygun hale getiriliyor. Sonrasında çimlendirme laboratuvarına götürülüyor.

Deniz, "Buradan canlılığının yüksek olması bekleniyor. Yüzde 85 ve üzerinde. Canlılığı ne kadar yüksek olursa gelecek nesillere genetik bütünlüğü yüksek tohumlar aktarılmış oluyor." dedi.

Dolaplarda muhafaza altına almadan önce tohumlar 4-8 hafta arasında kurutuluyor ve içindeki nem alınıyor. Sonrasına vakumlu paketler içerisinde bankanın kasasına alınıyor.

Türkiye'nin biyolojik hazinelerinin saklandığı bölüme parmak izi ile giriliyor. Kimin girip çıktığı kameralarla kontrol ediliyor.Tohumlar iki ayrı dolapta saklanıyor. Birinde 5 derecede diğerinde ise eksi 18 derecede muhafaza sağlanıyor.

Durmuş Deniz, "Burada sıcaklığımız 5-10 derece arasında. Buradan talep edilmesi durumunda araştırma projelerine örnek sağlıyoruz. -18 derece odamız asıl bankanın kasası durumunda. Oradan para giriş çıkışı yok gibi. Orada giren tohum orada kalıyor." şeklinde konuştu.

Tohumların genetik kaynağının Türkiye'ye ait olduğu da yine Tohum Gen Bankası tarafından kayda alınıyor. Bu, ulusal DNA barkodlama projesi ile yapılıyor.

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