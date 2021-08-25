İşte Türkiye’nin Tohum Gen Bankası! Binlerce çeşit geleceğe aktarılıyor

Burası Türkiye'nin bitkisel çeşitliliğinin adeta sigortası konumunda olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Tohum Gen Bankası.

Ziraat Yüksek Mühendisi Durmuş Deniz, "Kuraklık, tuz stresi, bir hastalık ya da zararlıya dayanıklılık konusunda burada mevcut tohum örneklerimiz büyük bir potansiyel ifade ediyor." ifadelerini kullandı.