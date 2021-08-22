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Okullarda yüz yüze eğitim rehberi! Aşı olmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? KYK yurtlarında hangi tedbirler alınacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Okullarda yüz yüze eğitim rehberi! Aşı olmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? KYK yurtlarında hangi tedbirler alınacak?

Son dakika haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte okullarda alınması gereken önlemleri içeren bir rehber çıkarmaya hazırlanıyor. Peki milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren o rehberde neler var? Üniversite öğrencileri için hangi tedbirler alınacak? KYK yurtlarında hangi tedbirler alınacak? Öğrencilere aşı kısıtlaması gelecek mi? Aşı olmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? A Haber muhabiri Ece Altuğ merak edilen soruları yanıtladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte okullarda alınması gereken önlemleri içeren bir rehber çıkarmaya hazırlanıyor. Peki öğrencileri yakından ilgilendiren o rehberde neler var? A Haber muhabiri Ece Altuğ merak edilen soruları yanıtladı.

İşte Ece Altuğ'un şu şekilde:

ÖĞRENCİLER DERSTE MASKE TAKACAK

Gözler 6 Eylül'e çevrilmiş durumda öğrenciler okullarına dönecekler ama hangi tedbirler altında dönecekler? Geçen yıl hazırlanan bir rehber vardı aslında çerçevesi o rehberle çizilmiş durumda ama şöyle bir fark bekliyoruz Malum varyantlar tüm dünyada artıyor dolasıyla tedbirlerin varyantlara göre güncellenmesini bekliyoruz. Hali hazırda geçerli olmasını beklediğimiz başlıklar var. Örneğin öğrencilerin sınıflarda ders esnasında maskelerini takmaları gibi. Yine bunun dışında okullarda maske ve dezenfektan bulundurulacak öğrenciler için.

HER SINIF AYRI TENEFFÜSE ÇIKACAK

Olabildiğince öğrenciler kendi arkadaşlarıyla bir arada olması sağlanacak. Buna göre de elbette teneffüsler düzenlenecek. Örneğin A sınıfı ile B sınıfının aynı anda teneffüse çıkmaması sağlanacak. Öğrenciler birbirleriyle temas etmesin diye. Aynı sınıftan öğrenciler birbirleriyle vakit geçirsinler diye.

VELİLER OKULLARA ALINMAYACAK

Bunun dışında sınıf içlerine baktığımız zaman sıraların seyrek tutulması sağlanacak yine camlar olabildiğince açık tutulmaya çalışılacak ve okullarda giriş çıkışlarda kalabalığa izin verilmeyecek. Veliler çocuklarını okullara getiriyordu artık buna izin verilmemesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN TEDBİRLER YOLDA

Bilim Kurulu üyelerinden üniversiteliler için de uyarılar var. 13 Eylül olarak belirlenmişti onlar için de tarih. Her üniversitenin takvimi farklı ama onlar için de bazı tedbirlerin gündeme gelmesi söz konusu.

KYK YURTLARINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK?

Örneğin üniversite yurtlarına ilişkin bu tedbirler. Yine yurtların içerisinde yatakların birbirinden uzak olması mümkünse öğrencilerin ayrı ayrı odalarda kalması sağlanacak. Tabi aynı evi paylaşan öğrenciler için de bu uyarı söz konusu. Her birinin farklı bir odayı paylaşmasını öneriyor Bilim Kurulu üyeleri.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER DERSLERE GİREBİLECEK Mİ?

Tabi elbette özellikle de üniversiteler için beklediğimiz bir karar var ki o da aşı uygulaması. Aşı yaptırmayan öğrencilerin yine PCR testi vererek okula girmeleri giriş yapmaları bekleniyor. Bunun dışında aşı olanlar için herhangi bir problem olmayacak.

DETAYLAR REHBERDE YER ALACAK

Uygulamalı yüz yüze derslerde ama çok daha fazlası olacak. Tüm bu detayları da rehberin eğitim öğretim yılı başlanmadan yayınlanmasını bekliyoruz.

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