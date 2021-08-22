Okullarda yüz yüze eğitim rehberi! Aşı olmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? KYK yurtlarında hangi tedbirler alınacak?

İşte Ece Altuğ'un şu şekilde:

ÖĞRENCİLER DERSTE MASKE TAKACAK

Gözler 6 Eylül'e çevrilmiş durumda öğrenciler okullarına dönecekler ama hangi tedbirler altında dönecekler? Geçen yıl hazırlanan bir rehber vardı aslında çerçevesi o rehberle çizilmiş durumda ama şöyle bir fark bekliyoruz Malum varyantlar tüm dünyada artıyor dolasıyla tedbirlerin varyantlara göre güncellenmesini bekliyoruz. Hali hazırda geçerli olmasını beklediğimiz başlıklar var. Örneğin öğrencilerin sınıflarda ders esnasında maskelerini takmaları gibi. Yine bunun dışında okullarda maske ve dezenfektan bulundurulacak öğrenciler için.