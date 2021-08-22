2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliler dikkat!
Son dakika haberine göre: Hükümetin zam teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. O teklif için bugün son gün. Bugün bir anlaşma olacak mı, anlaşma olmazsa ne olacak? Memur ve emekli zammı 2022'de ne kadar olacak? Memur ve emekli zammı ne zaman belli olur? Yanıtları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Hükümetin zam teklifini yetersiz bulan memur sendikaları, hükümetten yeni bir teklif bekliyor. O teklif için bugün son gün.
Bugün bir anlaşma olacak mı, anlaşma olmazsa ne olacak? Yanıtları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Hükümet ile sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren görüşmeler 2 Ağustos'da başlamıştı. Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alınıyor.
Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.
Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.
Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.
11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.
Yasal takvim gereği bugün gece sona erecek görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa hakem kurulu süreci başlayacak. Hakem kurulu da kararını ağustos ayı içinde verecek.
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