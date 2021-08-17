Sinop’ta selde mahsur kalarak dehşeti yaşayan aile A Haber’e konuştu
Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede Kabakaya ailesi, 15 aylık bebekleriyle çatıya çıkarak yardım beklemiş, jandarma helikopteri tarafından kurtarılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu kurtarma operasyonuna dikkat çekmiş, "o yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşarttı" demişti. Karakaya ailesi işte o dehşet anlarını A Haber'e anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu kurtarma operasyonuna dikkat çekmişti.
Kabakaya ailesi, felaketten bir gün önce, tatil için geldikleri Sinop'ta, dehşeti yaşadı. Sel felaketinde, sepetle kurtarılan bebeğin ailesi, A Haber'e konuştu.
Çatıda mahsur kalan ailenin yardımına Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri helikopter ile yetişti.
Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay mahallesini de vurdu.
MAHSUR KALAN BEBEK SEPETLE KURTARILDI
Mahalledeki 80 haneden 38'i sulara gömüldü, işte o afetin yaşandığı gün akıllara kazınan bir görüntü vardı.
''HEDEF NOKTAM OĞLUMDU''
Anne Karakaya başından geçenleri , ''Saatler geçmedi. Hedef noktam oğlum Adem'di. O çatıdan nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorduk. Helikopterin gelmesini bekliyorduk. O anda orada biri gelin dedi. Eşim sağ olsun destek vererek sepete koydu. Ve o şekilde yukarı çıktık.'' sözleriyle anlattı.
''KIYAMET KOPUYORDU''
Baba, Karakaya ise o anları şu ifadelerle anlattı:
''Helikopterin bizi göremeyeceğini düşünerek çatıya çıkma gereksinimi duyduk. Çatıda bayrak sallamaya çalışıyordum. Kıyamet kopuyordu.
Evde o anda beş kişi vardı. Sonra eve döndük. Yaklaşık 10 dakika sonra kapıyı açtığımda çamurlu suyun geldiğini fark ettim. Hafif dizlere uzanma seviyesindeydi. Sonra kaçamayacağımızı anlayarak üst katlara çıkmamız gerektiğini söyledim aileme.
''BİRBİRİMİZE SARILIP HELALLİK ALDIK''
Helikopterler geldiğinde büyük bir sevinç yaşadık. Tavan arasında birbirimize sarılıp helallik aldık. 'Burası kesin gidecek nasıl kurtulabiliriz' dedik. Sarıldık, ağlaştık helallik aldık ve yapacak bir şeyimizin kalmadığını düşündük.''
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