Sinop’ta selde mahsur kalarak dehşeti yaşayan aile A Haber’e konuştu

''HEDEF NOKTAM OĞLUMDU''

Anne Karakaya başından geçenleri , ''Saatler geçmedi. Hedef noktam oğlum Adem'di. O çatıdan nasıl çıkabiliriz diye düşünüyorduk. Helikopterin gelmesini bekliyorduk. O anda orada biri gelin dedi. Eşim sağ olsun destek vererek sepete koydu. Ve o şekilde yukarı çıktık.'' sözleriyle anlattı.