Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Çiftçilerin traktör mağduriyeti giderildi

''SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZDAN ALLAH RAZI OLSUN''

Mithat Akça A Haber ekranlarında şu açıklamada bulundu:

''Su taşımaya başladım. Ama yetişemedim. Anca arabamı kurtarabildim. Ertesi gün Cumhurbaşkanımız Kalemler Köyü'ne geldi. Cumhurbaşkanımızdan bir istediğim oldu. Bana bir traktör ver. Benim ekmek teknem bu. Benim hayatımı kurtaracak olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Şu an çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Allah bin kere razı olsun.''