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İstanbul’da dilenci çetesine operasyon! 26 çocuk kurtarıldı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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İstanbul’da dilenci çetesine operasyon! 26 çocuk kurtarıldı

İstanbul'da bir dilenci çetesi emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda çökertildi. Operasyonda 13 şahıs yakalandı, zorla dilendirilen 26 çocuk ise kurtarıldı.

İstanbul'da çocukları zorla dilendiren bir çete çökertildi.

Emniyete bir çetenin, çocukları, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde dilendirdiği ihbarı geldi.

Ekipler; bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Her detay, görüntülerle belgelendi.

13 ZANLI YAKALANDI

Her şey netleşince çeteye operasyon düzenledi. 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

26 ÇOCUK KURTULDU

Kurtarılan 26 çocuk ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruma yerleştirildi.

İstanbul’da dilenci çetesine operasyon! İSTANBUL'DA DİLENCİ ÇETESİNE OPERASYON!
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