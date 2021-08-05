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Konya'daki katliamın perde arkası! A Haber katliam zanlısı Mehmet Altun'un ifadesine ulaştı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Konya’daki katliamın perde arkası! A Haber katliam zanlısı Mehmet Altun’un ifadesine ulaştı

Son dakika haberine göre... Konya'da aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı saklandığı mezarlıkta yakalanmıştı. Katliam zanlısı Mehmet Altun emniyette sorgulanıyor. A Haber, zanlının, duyanları dehşete düşüren o ifadesine ulaştı. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Karataş aktardı.

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdükten 5 gün sonra dün akşam yapılan operasyonla Bozkır ilçesindeki mezarlıkta yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun (33) ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Kendisini belediye memuru olarak tanıtıp tüm aile bireylerini avluda toplamış. Maskesini çıkardığında aile bunu tanımış üzerine yürümüş. Silahını çıkararak aile bireylerinin oturmasını istemiş.

Daha önce mahkemelik oldukları dava için elindeki dosyada yanında getirdiği "şikayetten vazgeçtim" kağıtlarını imzalamalarını istemiş. Aile direnince oradaki hepsini öldürmüş.

Detayları aktaran Mehmet Karataş zanlının kan donduran ifadeler kullandığını belirtti. Katil zanlı öldürmek için gitmediğini şikayetlerden vazgeçmeleri için gittiğini ifade etti.

Katil zanlısı cinayetlerden önce 12 Mayıs'ta yine iki aile arasında bir kavga olmuştu. O kavağa Mehmet Altun'un eniştesinin ve yakınlarının bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış ve 4 kişi serbest bırakılmış ve 2 kişi tutuklanmıştı.

Mehmet Altun 2 yakının serbest kalması için o eve gittiğini ve karşı tarafı şikayetinden vazgeçirmek ve evrak imzalatmak için gittiği öğrenildi.

Zanlı ifadesinde öldürme kastı olmadığını söylediği öğrenilen Altun'un, "Ben oraya sadece şikayetlerinden vazgeçsinler diye ikna etmek için gittim. Tabancamı da yanıma tedbir amaçlı almıştım. Evi ateşe vermek istememin sebebi de kamera kayıt cihazını yakıp, arkamda delil bırakmamaktı" dediği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında katilin eşi Zehra, babası İbrahim annesi İsmihan ve ablası Ayşe Keleş'in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmış, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

MEZARLIKTA YAKALANDI

Çemberi daraltan Özel Harekat polisleri Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesini çember içerisine aldı. Ekipler mahalle mezarlığında üzerinde olay günü giydiği kıyafetleri bulunan Altun'u gördü. Polisten kaçmaya çalışan Altun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

A Haber caninin ifadesine ulaştı! A HABER CANİNİN İFADESİNE ULAŞTI!

7 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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