Konya’daki katliamın perde arkası! A Haber katliam zanlısı Mehmet Altun’un ifadesine ulaştı

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdükten 5 gün sonra dün akşam yapılan operasyonla Bozkır ilçesindeki mezarlıkta yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun (33) ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Kendisini belediye memuru olarak tanıtıp tüm aile bireylerini avluda toplamış. Maskesini çıkardığında aile bunu tanımış üzerine yürümüş. Silahını çıkararak aile bireylerinin oturmasını istemiş.