Konya’da 7 kişiyi katleden Mehmet Altun’dan kan donduran ifade

'KENDİ HAZIRLADIĞI UZLAŞTIRMA EVRAKLARINI İMZALAMALARINI İSTEMİŞ'

Katil zanlısı Altun'un cinayeti neden işlediği de ortaya çıktı. Daha önce iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle aralarında ablası ve eniştesinin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, soruşturma aşamasında 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Altun'un da bu durumdan olumsuz etkilenen ailesi ile ilgili konuşmak için oraya gittiği belirtildi.

