Kuzey Yarım Küre’de neden orman yangınları çıkıyor? Yangınların nedenleri neler?

Orman mühendisi Gürzap Yılmaz'ın açıklamaları:

"Bu yangınlar bilindiği üzere geçtiğimiz hafta patlak verdi. Hava şartları orman yangınları için çok müsait. Türkiye Akdeniz iklimi üzerinde bulunuyor. Akdeniz'de bulunan Kızıl Çam da yangına maalesef çok müsait.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları normalin çok üzerindeydi, şiddetli rüzgar hakimdi ve nem çok düşüktü. Yangınlar için maalesef müsait bir ortam vardı. Burada insan unsurunun da çok önemli bir yeri var. İnsanlarımızın bu tür havalarda ormanlarda çok daha dikkatli olması gerekir.