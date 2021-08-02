Kuzey Yarım Küre’de neden orman yangınları çıkıyor? Yangınların nedenleri neler?
Türkiye’de peş peşe meydana gelen yangınların ardından Kuzey Yarım Küre’de yaşanan yangınlar tüm dünyada konuşuluyor. Dünyanın birçok yerinde orman yangınları doğal afet olarak gündemde. Peki Kuzey Yarım Küre'de neden orman yangınları çıkıyor? Gelişmeleri Çanakkale'de bulunan A Haber Muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Orman Mühendisi Gürzap Yılmaz aktardı.
Orman mühendisi Gürzap Yılmaz'ın açıklamaları:
"Bu yangınlar bilindiği üzere geçtiğimiz hafta patlak verdi. Hava şartları orman yangınları için çok müsait. Türkiye Akdeniz iklimi üzerinde bulunuyor. Akdeniz'de bulunan Kızıl Çam da yangına maalesef çok müsait.
Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları normalin çok üzerindeydi, şiddetli rüzgar hakimdi ve nem çok düşüktü. Yangınlar için maalesef müsait bir ortam vardı. Burada insan unsurunun da çok önemli bir yeri var. İnsanlarımızın bu tür havalarda ormanlarda çok daha dikkatli olması gerekir.
Yangınlar bundan önce oldu şimdi de oluyor gelecekde de olacak. Bizlerin üzerine düşen gereken tedbirleri en sıkı şekilde almak. Küresel bir ısınma var ve dünyanın bütün ülkeleri özellikle Kuzey Yarım Küre'de bu yangınlar etkili.
Türk ormancısı yetişmiş elemanları ile dünyadaki devletlerden daha fazla müdahale etmektedir. Şu anda bile yanan sahalarda binlerce yetişmiş orman mühendisi ve orman çalışanları yangınları söndürmek için mücadele etmektedir. Milletimiz bu konuda müsterih olsun.
Bazı Avrupa ülkelerinde yangınlara müdahale bile edilmiyor. Onlara göre; yapılacak olan masrafların meydana gelen zarardan daha fazla olacağı düşüncesiyle müdahale etmiyor olabilirler. Ama bizim ülkemizde böyle bir durum söz konusu değil. Türk ormancısı en ufak kıvılcıma bile müdahale ediyor.
Yangında ilk müdahale çok önemlidir. İlk anda hem insani olarak hem de havadan uçaklarla ve helikopterlerle müdahale edilirse yangın büyümeden söndürülebilir.
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