Konya'daki katliama ilişkin yeni açıklama: Bazı kişiler bu olayı siyasi propaganda haline getirmek istedi I Dedeoğulları ailesinin yakını A Haber'e konuştu
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü korkunç katliama ilişkin Dedeoğulları ailesinin yakını Hayrettin İneci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Katliamı gerçekleştiren şahsın kısa sürede yakalanmasını isteyen İnceci, bazı kişilerin bu olayı siyasi propaganda haline getirmek istediğini dile getirdi. İneci katliama ilişkin "Türk-Kürt olayı değildir. Katili azmetirenleri devletin yakalamasını istiyoruz. Biz devletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliama ilişkin Dedeoğulları ailesinin yakını Hayrettin İneci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
PROPAGANDA ARACI YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Bu bir vahşettir. Bu bir zulümdür. Bir an önce bunu yapanları ve yaptıranların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Şunu belirtmek istiyoruz, aile cenazenin acısını yaşarken bazı kişiler bunu propaganda aracı yapmaya çalıştı.
TÜRK-KÜRT OLAYI DEĞİL
Türk-Kürt olayı değildir. Katili azmetirenleri devletin yakalamasını istiyoruz. Biz devletimize güveniyoruz. 10 yıldır bu aileler arasında husumet vardı. Yaşar Abi kimseye zararı olmayan biriydi. Cenazemizi siyasi ideolojilerine alet etmek istiyorlar.
YAPANLARIN YAKASINI BIRAKMAYIN
Siyasiler cenazemizi meze etmesine izin vermiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bu olayı yapanların yakasını bırakmayın. Biz ırkçı bir aile değiliz. Herkes bizim cenazemize gelebilir. Ama cenazenin siyasi ideolojilere alet edilmesini istemiyoruz.
NE OLMUŞTU?
Konya'da tüyleri diken diken eden katliam, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
İŞTE VEFAT EDENLERİN İSMİ
Ekipler hayatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları olduğunu belirledi.
KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Konya Valiliğinden, 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "30 Temmuz 2021 günü saat 19.00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir" denildi.
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