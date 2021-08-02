Milyonları ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı
Kıdem tazminatında tavan nasıl uygulanır? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? Hakem heyeti kararları kesin midir? GSS primini kimler ödemez? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, vatandaşların merak ettikleri soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, vatandaşlardan gelen en çok merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN NASIL UYGULANIYOR?
Kıdem tazminatında bir tavan var o da 8.284 TL oldu Temmuz ayında her yıl Ocak ve Temmuz ayında memur zammıyla birlikte bu tavan yükseliyor. Yani tavan sizin alabileceğiniz en yüksek kıdem tazminatı miktarını gösteriyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar oluyor. Ama bir üst sınırı var bu da brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
HAKEM HEYETİ KARARLARI KESİN MİDİR?
Hayrı kesin değil. Tüketici hakem heyetine gidiyorsunuz kararlar uygulanabiliyor ama bir itiraz hakkı var. Tüketici mahkemelerinde.
GSS PRİMİNİ KİMLER ÖDEMEZ?
Çalışanlar, emekliler ödemez. İşsizlerin ödemesi gerekir.
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