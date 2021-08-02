Milyonları ilgilendiriyor! Faruk Erdem A Haber'de yanıtladı

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN NASIL UYGULANIYOR?

Kıdem tazminatında bir tavan var o da 8.284 TL oldu Temmuz ayında her yıl Ocak ve Temmuz ayında memur zammıyla birlikte bu tavan yükseliyor. Yani tavan sizin alabileceğiniz en yüksek kıdem tazminatı miktarını gösteriyor.