Menekşe Deresi’nden yayılan kötü koku çevre sakinlerini isyan ettirdi!
İstanbul'da Menekşe Deresi'nde kirlilik gittikçe arttı. Küçükçekmece-Florya arasında kalan bölgede eskiden restoranlar vardı. Artık kötü kokudan hiç kimse yanına bile yaklaşamıyor. Çevre sakinleri bu durumdan hem çok tedirgin hem de çok şikayetçi. Zaman zaman suyun kırmızı, mavi renkte akan dereye kimyasalların karıştığı belirtiliyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Menekşe Deresi'nden yayılan kötü koku çevre sakinlerini korkutuyor. Bazen mavi, bazen kırmızı akan dereye vatandaşlar kimyasalların karıştığını söylüyor.
İBB ise henüz bu duruma üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen müdahale etmedi.
Bir vatandaş daha önce bu derede yüzdüklerini, balık tuttuklarını ancak şu an durumun içler acısı olduğunu dile getirdi.
Menekşe Deresi'nin başı kirlilikle dertte. Zaman zaman renginin değiştiği görülen derenin sıcak havalarla birlikte etrafa pis koku yaydığı da ifade ediliyor. Çevre sakinlerine göre dereye kimyasal atık bırakılıyor. Bu da iddiaya göre derenin renginin değişmesine ve ağır bir kokuya neden oluyor.
Bölge sakinleri dereden gelen pis kokudan oldukça şikayetçi.
Menekşe Deresi'ndeki kirlilik insanların yanı sıra hayvanların sağlığını da olumsuz etkiliyor.
Bir vatandaş derede balıkların öldüğünü belirterek derenin korkunç bir halde olduğunu dile getirdi.
İBB'YE TEPKİ
Çevre sakinleri derenin sorumluluğunu taşıyan İBB deresine ''Biraz temizieseler iyi olur, çok kirli'' sözleriyle seslendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yangında okunacak dua: Yangın söndürmek için hangi dua okunur? Yağmur duası okunuşu Arapça-Türkçe
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi
- İl dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek?
- İl dışı ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen iller arası tayin atama kontenjanları nereden görüntülenir?
- Diyanet'ten önemli hutbe! 30 Temmuz Cuma hutbesi konusu nedir? Yangın ve afetlere karşı...
- Kurtlar Vadisi iddiası bitmiyor! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
- Erol Özvar kimdir? Prof.Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?
- İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?
- 2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Polislik barajı...
- Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...