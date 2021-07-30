Menekşe Deresi’nden yayılan kötü koku çevre sakinlerini isyan ettirdi!

Menekşe Deresi'nin başı kirlilikle dertte. Zaman zaman renginin değiştiği görülen derenin sıcak havalarla birlikte etrafa pis koku yaydığı da ifade ediliyor. Çevre sakinlerine göre dereye kimyasal atık bırakılıyor. Bu da iddiaya göre derenin renginin değişmesine ve ağır bir kokuya neden oluyor.