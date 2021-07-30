Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri yok edildi! Operasyonlar ne anlama geliyor?

Coşkun Başbuğ'un A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti son dönemlerde alan hakimiyetini giderek artıran ve terörle mücadelede önemli bir noktaya gelen bir konumda bulunuyor. Biz bir yerlere bir harekat yapıyorsak ya da bir yeri ziyaret ediyorsak bunun muhakkak bir anlamı var.

Suriye ve Irak'ta giderek sıkışan ve oradaki coğrafyayı terörize etmek adına bir takım karşılığı olmayan çırpınışlar gösteren PKK terör örgütü bir takım eylemlere girişmeye çalıştı ve gereken cevaplar anında verildi.