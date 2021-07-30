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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri yok edildi! Operasyonlar ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri yok edildi! Operasyonlar ne anlama geliyor?

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde çok önemli bir operasyonun gerçekleştiğini son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edildi, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu. Peki bu operasyon ne anlama geliyor? Kime ne mesaj veriliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

Coşkun Başbuğ'un A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti son dönemlerde alan hakimiyetini giderek artıran ve terörle mücadelede önemli bir noktaya gelen bir konumda bulunuyor. Biz bir yerlere bir harekat yapıyorsak ya da bir yeri ziyaret ediyorsak bunun muhakkak bir anlamı var.

Suriye ve Irak'ta giderek sıkışan ve oradaki coğrafyayı terörize etmek adına bir takım karşılığı olmayan çırpınışlar gösteren PKK terör örgütü bir takım eylemlere girişmeye çalıştı ve gereken cevaplar anında verildi.

Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki heyetin 2. Ordu Komutanlığı'na yapılan ziyaretin bir anlamı olduğunu söylemiştim. İşte şimdi bu harekatlar başladı. Ayrıca şu anda meydana gelen yangınlarla ilgili izlenen tutum da bir devlet aklını ortaya koyuyor.

Yıllardır gözümüz gibi bakıp bebek gibi büyüttüğümüz ormanlarımız gözü dönmüş caniler tarafından katledildi. Bunun bir bedeli olmalı ve şu anda yürüyen soruşturmalar neticesinde gerekenler yapılacaktır.

Bunun sahada karşılığı olmalı işte bunu karşılığını sahada verildi. Ve 40'a yakın hedef etkisiz hale getirildi. Bu operasyonu sırf orman yangınına bağlamak yanlış olur. MİT bölgede nokta operasyonlar yapıyor. Bölgede yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde örgüt hakkında önemli bilgiler ele geçirildi.

Bu bilgilerden elde edilen verilerle ile sahaya yansıyan operasyonları görüyoruz. Bu bölge uzun süredir mercek altında kış girmeden önemli müjdelerin geleceğini düşünüyorum."

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

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