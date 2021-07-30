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Kızıl Çam ormanları kül oluyor! A Haber’de tüm Türkiye mesaj: Ormanlarımıza sahip çıkalım

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Kızıl Çam ormanları kül oluyor! A Haber’de tüm Türkiye mesaj: Ormanlarımıza sahip çıkalım

Marmaris’te dün başlayan yangın rüzgarında etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Dün bölgede alevlerle gönüllü olarak mücadele eden bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye olarak içimiz yanarken A Haber bölgede son gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Vural Efecik Dereözü ve Osmaniye mahallerindeki son durumu canlı yayında aktardı.

A Haber ekipleri yangınların devam ettiği sıcak noktalarda haber nöbetine devam ediyor. Dereözü ve Osmaniye mahalleleri arasında ormanlık arazi yanmaya devam ediyor. Yüksek gerilim hattının ve karayolunun hemen kenarında alevler etkisini gösteriyor. Alevler Osmaniye Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor.

Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman parlıyor. Dumanlar gökyüzünü kaplarken yol kenarındaki yangın ulaşımı da güçleştiriyor. Ekiplerin havadan müdahalesi devam ediyor yangın kozalaklarla farklı noktalara sıçramaya devam ediyor.

Marmaris'te Kızıl Çam ormanları maalesef küle dönüyor. Rüzgarın etkisi ve sıcak hava nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorluk çekiliyor. Hissedilen hava sıcaklığı 45 dereceye kadar çıkıyor.

Alevler Dereözü Mahallesi'ni tehdit ederken ekiplerinde yerinde müdahalesi ile o nokta da kontrol altına alındı ancak Osmaniye Mahallesi için tehdit devam ediyor. Bölgede çok yoğun duman söz konusu.

Dünyada ender noktalardan biri olan ve tonlarca çam balının üretildiği Marmaris alevlere teslim oldu. Türkiye'nin yüzde 90 çam balı ihtiyacını karşılayan bölge maalesef küle dönüyor. Ekipler ağaçları kurtarmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgar hızını keserse yangının kontrol altına alınması kolaylaşacak. Ve müdahale çok daha kolay olacak. Devletin tüm imkanları bu bölgeye gönderilmiş durumda.

Bu noktada yanan ormanların yerine gelmesi için 2 nesil beklemek zorundayız. Bunun için en az 100 yıl lazım. Bu yüzden tüm ülke olarak ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.

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