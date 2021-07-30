Kızıl Çam ormanları kül oluyor! A Haber’de tüm Türkiye mesaj: Ormanlarımıza sahip çıkalım

A Haber ekipleri yangınların devam ettiği sıcak noktalarda haber nöbetine devam ediyor. Dereözü ve Osmaniye mahalleleri arasında ormanlık arazi yanmaya devam ediyor. Yüksek gerilim hattının ve karayolunun hemen kenarında alevler etkisini gösteriyor. Alevler Osmaniye Mahallesi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor.

Bölgede rüzgarın etkisiyle alevler zaman zaman parlıyor. Dumanlar gökyüzünü kaplarken yol kenarındaki yangın ulaşımı da güçleştiriyor. Ekiplerin havadan müdahalesi devam ediyor yangın kozalaklarla farklı noktalara sıçramaya devam ediyor.