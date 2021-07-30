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Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 40 hedef imha edildi

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 40 hedef imha edildi

Son dakika haberi... MSB: Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021’de hava harekatı düzenlendi.

MSB: Irak Kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere 29 Temmuz 2021'de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu.

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