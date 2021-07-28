Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı? İş göremezlik raporu nasıl alınır?

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e, "Bir de rapor parası denilen bir şey var. Doğum izninde aldıkları rapor parası gibi ya da bir ameliyat oldunuz raporlu olarak yine iş göremezlik ödeneği alıyorsunuz. Burada 2 günden sonra geçen raporda süreler günü gününe ödeme yapılıyor." diye konuştu.