Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı? İş göremezlik raporu nasıl alınır?
Birçok çalışan meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle "geçici iş göremez" raporu alıyor. Peki iş göremez raporu neleri kapsıyor, kaza sonrası süreç nasıl işliyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik merak edilenleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e sordu.
İş göremez ödeneği ya da bilinen adıyla rapor parası. Milyonlarca çalışanın merak ettiği iş göremez raporuna dair merak edilenleri Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
Faruk Erdem, "İş yerinde çalışırken bir kaza geçirdiniz mesela bu bir iş kazasıdır. Ama iş kazası olması için illa iş yerinin içinde olmanız gerekmiyor. İş yerinin dışında olanlarda iş kazası sayılır." dedi.
Erdem, "İş kazasında hemen 3 gün içinde SGK'ya bildirmek gerekiyor. Ondan sonra meydana gelen olayın verdiği tahribatın oranına göre iş göremezlik ödeneği alınıyor ve işten uzak kaldığı sürece bu para ödeniyor." ifadelerin kullandı.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e, "Bir de rapor parası denilen bir şey var. Doğum izninde aldıkları rapor parası gibi ya da bir ameliyat oldunuz raporlu olarak yine iş göremezlik ödeneği alıyorsunuz. Burada 2 günden sonra geçen raporda süreler günü gününe ödeme yapılıyor." diye konuştu.
Soru: Peki bu SGK ile işveren arasında mı bu işlem uygulanıyor?
Cevap: İki olayı birbirine karıştırmamak gerek. İş kazası olduğu zaman işveren olayı en az 3 gün içinde SGK'ya bildirmek zorunda Bildirmezse ve bu ortaya çıkarsa ödenen para işverenden faiz ile geri alınıyor. Ama rapor olayında ise bildirim yapıldıktan sonra iş göremezlik ödeneği süresi başlamış oluyor.
Soru: Peki iş görmezlik ödeneği neleri kapsıyor?
Cevap: İş göremezlik ödeneğini 3 bölümde inceleyebiliriz. Birisi iş kazası, diğeri meslek hastalığı, üçünsü de bizim tabirimizle rapor parası.
Soru: SGK hangi meslek rahatsızlıklarını meslek hastalığı olarak kabul ediyor?
Cevap: Tabi o meslekle ilgili olursa mesela gerçekten az önce anlattığım karinelere uyuyorsa iş görmezlik ödeneği bağlanıyor.
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