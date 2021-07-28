Yerli ve milli lens solüsyonu üretildi! Eczanelerde satışa sunulacak

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat açıklamaları:

"Burayı uluslararası standartlarda ve mevzuatlarda olması gerektiği gibi zorunlu bir şekilde siteril hale getiriyoruz. Bu işlemi yapmak bizim için çok önemli.

Burada 3 kapıdan geçip üretim alanına gelebiliyorsunuz. Hava kapısı, pozitif basınç kapısı buradan sonra tüm bakteriler ölüyor ve üretim ancak bu yüksek standartlarda yapılabiliyor.