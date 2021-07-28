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Yerli ve milli lens solüsyonu üretildi! Eczanelerde satışa sunulacak

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.07.2021 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021
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Yerli ve milli lens solüsyonu üretildi! Eczanelerde satışa sunulacak

Daha önce yurt dışından ithal edilen lens solüsyonları, artık yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Ankara'da KOSGEB ve Ostim Teknik Üniversitesi'nin desteği ile özel bir firma tarafından üretilen solüsyon, eczanelerde satışa sunulacak. Ayrıntıları üretim yerinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat açıklamaları:

"Burayı uluslararası standartlarda ve mevzuatlarda olması gerektiği gibi zorunlu bir şekilde siteril hale getiriyoruz. Bu işlemi yapmak bizim için çok önemli.

Burada 3 kapıdan geçip üretim alanına gelebiliyorsunuz. Hava kapısı, pozitif basınç kapısı buradan sonra tüm bakteriler ölüyor ve üretim ancak bu yüksek standartlarda yapılabiliyor.

Biz firma olarak tüm dünyadan farkımızı ortaya koyduk. Ürünün güvenirliliği, göz yakmaması ve koruyucular normal istenilen oranlarda olması bizim farkımızı ortaya koyuyor.

Bizim paketlememizi 6 farklı şişe üzerinden yaptık. Bu şişeleri açmamızın nedeni siteril olma durumu korumak. Tüm dünya da bunlar tek ve büyük bir şişede oluyor ve bu kullanım süresini kısaltıyor.

Vatandaşlar bu büyük şişeleri aylarca kullanabiliyor. Bunlarda siterilizasyon zaten bozuluyor ve bakteri oluşabiliyor. Ama biz dünya bir ilk yaptık evet maliyet yükseldi ama güvenliği ve kaliteyi yakaladık bu sayede.

Bu onur bizim bu onur ülkemizin. Biz Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'a da söz verdik üretimlerimizi tüm dünyaya ihraç ederek dünya devleriyle yarışacağız."

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