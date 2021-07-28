Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı? İş göremezlik raporu nasıl alınır?

Birçok çalışan meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle "geçici iş göremez" raporu alıyor. Peki iş göremez raporu neleri kapsıyor, kaza sonrası süreç nasıl işliyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik merak edilenleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e sordu.

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