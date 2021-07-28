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Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı? İş göremezlik raporu nasıl alınır?

A Haber
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Giriş: 28.07.2021 09:39
Güncelleme:28.07.2021 09:46
Birçok çalışan meslek hastalığı veya iş kazası sebebiyle "geçici iş göremez" raporu alıyor. Peki iş göremez raporu neleri kapsıyor, kaza sonrası süreç nasıl işliyor. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik merak edilenleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e sordu.
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