İnternetten alınan gıda ürünlerine dikkat! Bozulabilecek ürünler için önemli uyarı

Kovid-19, alışveriş alışkanlığını değiştirdi. İnternetten gıda alışverişi yaygınlaştı. Bu durum; son tüketim tarihi sorununu ortaya çıkardı.

Kimi işten fırsat bulamıyor kimi ise pandemiden dolayı kalabalığı tercih etmiyor o yüzden bir çok kişi market alışverişini internete üzerinden yapıyor.