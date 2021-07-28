İnternetten alınan gıda ürünlerine dikkat! Bozulabilecek ürünler için önemli uyarı
Pandemiyle birlikte market alışverişi de internet üzerinden yapılmaya başlandı. Ancak; online verilen gıda siparişlerinde "son kullanma tarihi geçmiş" şikayetleri arttı. Peki vatandaş ne yapmalı? İşte bu sorunu cevabı.
Kovid-19, alışveriş alışkanlığını değiştirdi. İnternetten gıda alışverişi yaygınlaştı. Bu durum; son tüketim tarihi sorununu ortaya çıkardı.
Kimi işten fırsat bulamıyor kimi ise pandemiden dolayı kalabalığı tercih etmiyor o yüzden bir çok kişi market alışverişini internete üzerinden yapıyor.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bir takım mobil uygulamalarla internetten satan firmaların kapıya getirme sistemleri tutuldu ama özellikle gıda ürünlerinde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı tüketici." dedi.
O yüzden uzmanlara göre çabuk bozulabilecek ürünleri yani elimde de gördüğünüz gibi süt peynir gibi ürünleri internetten almak yerine marketten almak daha sağlıklı.
Peki internetten alışveriş yapan tüketiciler nelere dikkat etmeli?
Aydın Ağaoğlu, "Özellikle gıda ürününü internetten alan tüketiciler uygulamadan sipariş veriyorlarsa not düşsünler asgari 4 gün kalan ürünleri gönderin diye. Çabuk bozulabilen süt ürünleri başta olmak süt ve e et ürünleri sebze ve meyveyi mümkün olduğu kadar internetten sipariş etmesin." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söylediklerini:
-Malı görerek paramla peşin almak istiyorum.
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