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İBB'nin HES kodu tedbirsizliği! Salgına davetiye

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Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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İBB'nin HES kodu tedbirsizliği! Salgına davetiye

Toplu taşımada koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan HES kodu eşleştirmesinde İBB'nin önemli bir ihmali ortaya çıktı. HES kodu olmayanların birgeç bileti alarak toplu taşıma kullanabildiği tespit edildi. Skandal sonrası İBB yönetimi birgeç uygulamasını hemen kaldırdı.

Pandemide toplu taşımanın olmazsa olmazı HES kodunda, İBB'nin önemli bir ihmali ortaya çıktı. Birgeç bileti ile toplu taşımaya HES kodu olmayanların da bindiği belirlendi. Tepkiler üzerine birgeç uygulaması kaldırıldı.

İBB'nin HES kodu tedbirsizliği! Salgına davetiye

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen HES kodu uygulamasıyla önemli mesafe kat etti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin HES kodu uygulamasında önemli bir ihmali ortaya çıktı.

İBB'nin HES kodu tedbirsizliği! Salgına davetiye

7 TL'ye satılan tek kullanımlık birgeç bileti, kovid temaslılarının da HES kodu ibraz etmeden toplu taşımada seyahat etmesine imkan sağlıyor. İstanbul'da gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma da yapılan bu ihmal vatandaşların tepkisine neden oldu.

İBB'nin HES kodu tedbirsizliği! Salgına davetiye

İBB yönetimi gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, birgeç uygulamasını kaldırdı.

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