İBB'nin HES kodu tedbirsizliği! Salgına davetiye

7 TL'ye satılan tek kullanımlık birgeç bileti, kovid temaslılarının da HES kodu ibraz etmeden toplu taşımada seyahat etmesine imkan sağlıyor. İstanbul'da gün içerisinde binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma da yapılan bu ihmal vatandaşların tepkisine neden oldu.