Telefonda geçirilen süre yüzde 40 arttı! Türkiye ilk üçe girdi

Koronavirüs nedeniyle gelen karantinalar ve diğer önlemler, internet ve akıllı telefon kullanımını ciddi şekilde artırdı. Hal böyle olunca son 2 yılda Türkiye'de telefon kullanımı yüzde 40 arttı.

App Annie isimli araştırma şirketi, dünyada telefon kullanımına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bu artışla Türkiye, Brezilya ve Rusya'dan sonra cep telefonu kullanımında üçüncü ülke oldu. Rusların cep telefonu kullanma süresi son iki yılda yüzde 45 arttı.