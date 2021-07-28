Telefonda geçirilen süre yüzde 40 arttı! Türkiye ilk üçe girdi
ABD'de bir araştırma şirketi telefonla en çok vakit harcayan ülkeleri sıraladı. Araştırmaya göre Türkiye'de son 2 yılda telefon kullanımı yüzde 40 arttı ve en çok artış gösteren ikinci ülke oldu.
Koronavirüs nedeniyle gelen karantinalar ve diğer önlemler, internet ve akıllı telefon kullanımını ciddi şekilde artırdı. Hal böyle olunca son 2 yılda Türkiye'de telefon kullanımı yüzde 40 arttı.
App Annie isimli araştırma şirketi, dünyada telefon kullanımına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bu artışla Türkiye, Brezilya ve Rusya'dan sonra cep telefonu kullanımında üçüncü ülke oldu. Rusların cep telefonu kullanma süresi son iki yılda yüzde 45 arttı.
Türkiye'de insanlar, ortalama günlük 4.5 saatlerini cep telefonundaki uygulamaları kullanmaya harcıyor fakat uzmanlardan bu konuyla ilgili uyarı var.
Peki uzun süre telefon kullanımı erişkinler ve çocuklarda neye yol açar? Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Rasier, "Gözde batma ve kızarıklık gibi şikayetler yaparken çocuklarda daha çok miyop gibi ciddi problemlere yol açabiliyorlar." dedi.
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