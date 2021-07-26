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Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

25 Temmuz akşamı Tunus'ta darbe girişimi yaşandı. Peki Tunus'ta neler oluyor? Darbe girişiminin arkasında kim var? Hangi güçler? Dış aktörler mi? A News Şef Editör Felemez Doğan, Tunus'ta yaşananların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi. Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi.

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

TUNUS'TA NELER OLUYOR?

A News Şef Editör Felemez Doğan, Tunus'ta yaşananların perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Devrimden itibaren Arap Baharıyla başlayan Tunus'ta devam eden devrimden itibaren bir türlü rayına oturmadı işler. Bir kesim hazırda bekledi. Kabullenemediler. Körfez ülkelerinin de kışkırtmasıyla orada hep bir teyakkuz hali vardı.

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

20 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE

Tunus başkanlık sistemine geçmeyen Türkiye'ye 20 yıl önceki Türkiye'sine tam olarak benziyor. Arap Baharının başarıya ulaştığı tek ülkeydi. Birdenbire parlamentoda sivil itaatsizlik başlattı bazı milletvekilleri.

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

DARBENİN ARKASINDA BAE VE SUUD MEDYASI VAR

Bu milletvekillerinin de destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud medyasıydı. Nedeni de şuydu yolsuzluk. Ama ellerinde hiçbir dosya yok. Ama hep karşı tarafı yolsuzluk yapmakla suçladılar.

Pandemiyle birlikte bir kesim yine sokağa çıktı. Dün iplerin gerildiği toplantı yapılıyor hükümetle ilgili kararlar alınıyor. Sabah milletvekilleri yine parlamentoya gittiler ve görevlerine devam edeceklerini söylediler. Fakat parlamento binası ve başbakanlığın etrafını asker sarmış durumda.

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

ÜLKEDE NELER OLUYOR?

CUMHURBAŞKANI KAYS SAİD

- HÜKÜMETE EL KOYDU

- BAŞBAKAN MEŞİŞİ'Yİ GÖREVDEN ALDI

- MECLİSİN TÜM YETKİLERİNİ DONDURDU

- YENİ BİR BAŞBAKAN ATAYACAĞINI DUYURDU

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

- BAZI SİYASİLERE YÖNELİK TUTUKLAMA KARARI ÇIKARDI

- SINIR KAPILARI VE HAVALİMANLARINI KAPATTI

- PARLAMENTO ÇEVRESİNE ASKERİ ARAÇLAR KONUŞLANDIRDI

- SOKAĞA ÇIKANLARI ATEŞ ETMEKLE TEHDİT ETTİ

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

NAHDA HAREKETİ LİDERİ RAŞİD GANNUŞİ

- HALKI BARIŞÇIL MÜCADELEYE ÇAĞIRDI

- HÜKÜMETİN GÖREVİNİN BAŞINDA OLDUĞUNU DUYURDU

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

TUNUS'TA DARBE GİRİŞİMİ

BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI, MECLİSİN TÜM YETKİLERİ DONDURULDU

CUMHURBAŞKANI SAİD, ASKERLERLE GÖRÜŞEREK HÜKÜMETE EL KOYDU

NAHDA HAREKETİ, HALKI DARBEYE KARŞI DURMAYA VE SOKAĞA ÇAĞIRDI

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

NAHDA LİDERİ GANNUŞİ HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

SİYASİ PARTİ MENSUPLARINA YÖNELİK TUTUKLAMA KARARLARI ÇIKTI

ÜLKEDE TÜM SINIR KAPILARI VE HAVALİMANLARI KAPATILDI

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

ASKERİ ARAÇLAR PARLAMENTO ÇEVRESİNE KONUŞLANDI

CUMHURBAŞKANI SAİD, SOKAĞA ÇIKANLARI ATEŞ ETMEKLE TEHDİT ETTİ

NAHDA LİDERİ GANNUŞİ: MECLİS VE HÜKÜMET HALEN GÖREVİNİN BAŞINDA

NAHDA HAREKETİ LİDERİ GANNUŞİ, HALKI BARIŞÇIL MÜCADELEYE ÇAĞIRDI

Tunus'ta neler oluyor? Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var! A Haber'de perde arkasını anlattı

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