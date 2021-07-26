Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 23 milyon kişi var! Aşı neden ihmal ediliyor?
Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki aşı neden ihmal ediliyor? 2. doz ve 3. doz aşılar neden yaptırılmıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan değerlendirdi.
Aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayanları sayısı 23 milyonu geçiyor. 2. doz ve 3. doz aşılarını yaptırmayanların sayısı ise 17 milyon. Vaka sayıları artarken aşı yaptırmayınca risk daha da fazla büyüyor.
"Peki bu kişiler açı neden yaptırmıyor?" sorusunun cevabını A Haber canlı yayınına katılan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan verdi.
Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan'ın açıklamaları:
"Bu insanların aşıdan kaçtığını söyleyemeyiz ama ciddi bir rehavet var. Toplumda inanılmaz ve ciddi bir rehavet var. Bunu hemen engellememiz lazım. Çünkü pandemiye karşı kazanımları kolay elde etmedik o yüzden bunu ortadan kolayca kaldırmamız lazım.
Bu başarı hepimiz için çok önemli. Ülkenin geleceği ve insanlarımızın yarınların için bu konu çok önemli. Planlı olan yapılması gereken işlerin engellenmemesi için bu oldukça önemli bir durum. Bizler mutlaka tedbirlere uyacağız.
Virüs pandeminin başında beri ciddi olarak mutasyonlara uğruyor. Aşılanmadığımız zaman bulaş hızlı bir şekilde artıyor. Delta varyantı ciddi bir yayılım gösteriyor. Vatandaşlarımız normalleşmeyle birlikte ciddi bir rehavete kapıldı.
Bayram tatilinde alınan tedbirler azaltıldı. Bayram öncesi 4 binlere inen rakamlar şu anda 14 bine kadar yükseldi. Bu vakaların sebebi bizleriz yani insanlarımız. Maalesef kuralları ihlal ettik. Aşılanmamızı erteliyoruz.
Tüm nüfusu iki defa aşılayacak kadar aşı gücüne sahibiz. Kasım ve aralık gibi kendi aşılarımız da devreye girecek. Virüsü ortadan kaldırabilmek bizim elimizde. Eğer herkes aşısını yaptırırsa virüsün öldürücü ortadan kalkacak. Hedefimiz hızlı şekilde aşılamayı tamamlamak.
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