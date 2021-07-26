Bayramda çalışana iki kat ödeme! Hesaplara en az 518 lira yatacak
Kurban Bayramı’nda mesai yapan vatandaşlar dikkat. Maaşlarını asgari ücret üzerinden alan vatandaşların hesaplarına en az 518 lira yatacak. Hem bu konu hakkında hem de vatandaşların merak ettiği konular hakkında A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında anlattıkları:
"Çalıştığınız sektör de çalışma devam ediyorsa siz de çalışıyorsunuz. Resmi tatillerde çalışanlara çift yevmiye ödeme imkanı var. 15 Temmuz'un da birleşmesiyle 5,5 günlük bir resmi tatil oldu.
Bu günlerde çalışmayanlar 1 yevmiye çalışanlar ise 2 yevmiye alıyor. Biz de asgari ücret üzerinden maaş alanlar için bir hesap yaptık. Net maaş 2 bin 825 lira olan bir vatandaş 5,5 günlük net ödeme olarak 518 lira para alacak. Maaş bağlı olarak bu rakam artacak."
Vatandaşlar sordu Faruk Erdem cevapladı
- Kıdem tazminatı ödenmesi için bir süre var mıdır?
İşte kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmışsanız bunun için bir süre ertesi gün nakit ve ya banka yoluyla ödenmesi gerekir. Bu ücretin para olarak ödenmesi gerekiyor. Kıdem tazminatı taksitle ödenmiyor.
- Kısa çalışma bitince eksik primler tamamlanır mı?
Kısa Çalışma için normalde yasalarımız 3 aylık bir süre tanıyor. Ama pandemi döneminde İş Kanunu'na geçici 10. madde eklendi ve bu süre 1,5 yıla kadar uzatıldı. İşçiyi ve İşvereni koruyan en önemli etkenlerden biri oldu.
Burada zora düşen şirketlerin hem maaş hem de prim yükü kaldırıldı. Bu bir sosyal destek ve bir ücret gibi primlendirilmiyor. Olağanüstü bir durum var burada kanun koyucu bir geriye doğru borçlandırma için adım atılır mı bu bilinmez. Yasa gereği şu anda o günler eksik olarak görünüyor.
- Vergi borcu kredi kartı ile ödenebilir mi?
Evet böyle bir hak var artık bu düzenleme yapıldı. Şu anda MTV'ler ödeniyor ve bunu ay sonuna kadar ödemek gerekiyor. Bunu bankalar taksit de yapabiliyor. Bu arada yapılandırma süreci devam ediyor. Bunların ödemeleri de kredi kartı ile yapılabilir.
- Bankadan kredi alırken neye dikkat edilmeli?
Biz ilk olarak en düşük faize bakıyoruz. Ama bu bazen aldatmaca olabilir. Bankalar tüketicilerden sadece faiz almıyor çeşitler adlar altında masraflar alıyor. Bazen düşük faizler olabilir ama çok yüksek masraflar ortaya çıkabilir.
Bu yüzden vatandaşlar bankalar arasından araştırma yapmalı. Sadece faize değil mutlaka ve mutkala istenene masraflara bakılmalı.
- Borsada şirket seçerken neye dikkat etmeli?
Amatör bir yatırımcıysak bildiğimiz, tanıdığımız şirketlere yönelmeliyiz. Bu şirketleri tüm bilgilerini rahat şekilde görebiliriz. Burada doğru sektörleri de seçersek kazançlar elde edebiliriz."
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