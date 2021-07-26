Bayramda çalışana iki kat ödeme! Hesaplara en az 518 lira yatacak

Faruk Erdem'in A Haber canlı yayınında anlattıkları:

"Çalıştığınız sektör de çalışma devam ediyorsa siz de çalışıyorsunuz. Resmi tatillerde çalışanlara çift yevmiye ödeme imkanı var. 15 Temmuz'un da birleşmesiyle 5,5 günlük bir resmi tatil oldu.

Bu günlerde çalışmayanlar 1 yevmiye çalışanlar ise 2 yevmiye alıyor. Biz de asgari ücret üzerinden maaş alanlar için bir hesap yaptık. Net maaş 2 bin 825 lira olan bir vatandaş 5,5 günlük net ödeme olarak 518 lira para alacak. Maaş bağlı olarak bu rakam artacak."