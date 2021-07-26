Kamu çalışanları için zam maratonu başlıyor! Kim ne kadar zam alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Teklifler sunuldu süreç şöyle işliyor. Önce işçi kesimi kendi tekliflerini sunuyorlar hükümet de bunu değerlendirip kendi teklifini sunuyor. Ama bu iki teklif de nihai teklif olmuyor. İşçiler en yüksek rakamı istiyor hükümet en alttan bir rakam söylüyor ortada uzlaşılıyor.