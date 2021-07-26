Kamu çalışanları için zam maratonu başlıyor! Kim ne kadar zam alacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Milyonlarca vatandaşın gözü toplu sözleşme haftasında. İşçiler ve memurların zam oranları belli olacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmeesi gerekiyor. Kim ne kadar istiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika ekonomi haberi... 700 binden fazla kamu işçisinin gözü hükümetten gelecek zam oranında. Toplu sözleşme görüşmelerinin bu hafta bitmesi bekleniyor. Kim ne kadar zam alacak? İşçiler kaç lira maaş alacak? Memurlar için toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Memurlar ve emekliler ne istiyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Erdem düğümü çözecek olan farkı açıkladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Toplu sözleşme haftası bu hafta özellikle işçiler ve memurlar için. Toplu sözleşme önce işçiler için konuşalım 700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren bir toplu sözleşme süreci başladı Mayıs ayında ve devam ediyor.
SONA ERMESİ GEREKİYOR
Bu hafta bitmesi gerekiyor yasal olarak 30 Temmuz'da sona ermesi gerekiyor.
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?
Teklifler sunuldu süreç şöyle işliyor. Önce işçi kesimi kendi tekliflerini sunuyorlar hükümet de bunu değerlendirip kendi teklifini sunuyor. Ama bu iki teklif de nihai teklif olmuyor. İşçiler en yüksek rakamı istiyor hükümet en alttan bir rakam söylüyor ortada uzlaşılıyor.
DÜĞÜM NASIL ÇÖZÜLECEK?
Düğümü çözecek olan ilk altı aylık teklifte ortaya çıkıyor. İlk 6 ayda işçi tarafı yüzde 20 zam ve 4.800 TL taban ücret istemişti hükümet tarafı da yüzde 9 zam ve 60 TL ve 100 TL seyyanen zamları teklif etmişti.
Buradaki 11 puanlık fark aslında düğümü çözecek olan fark. İkinci altı aylar için işçi kesimi enflasyon artı yüzde 3'lük refah payı istedi.
Memurlar için baktığımız zaman burada da aşağı yukarı 4 milyon memur ve 3 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren bir toplu sözleşmeden bahsediyoruz. O da Ağustos ayında başlayacak.
Orada sosyal ve mali haklar da belirlenecek.
İLK TEKLİF GELDİ
Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5'nci dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zamla kayıplar giderilmelidir. Kamu görevlilerinin maaşlarına/ücretlerine, hakem kararıyla üretilen 5'nci dönem toplu sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 lira tutarında seyyanen zam yapılmalıdır." dedi.
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