Karadeniz için Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı

''HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE''

''Ülkemizde çok görülmeyen bir tür. Daha çok tropikal bölgelerde, yağışın çok olduğu, nemli bölgelerde yaşayan bir sivrisinek türü. Uzmanların Edirne'ye kadar geldiğini belirtti. Böyle bir sivrisineğin gelmesi için halk sağlığı açısından ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bugün ülkemizde görülmeyen sarı humma, batı nil hastalığı gibi ciddi kanamalı seyreden ölümlere neden olabilen, salgınlara yol açabilen hastalığa ciddi problem oluşturabilir.''