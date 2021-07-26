Karadeniz için Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı
Vücutta yaralara neden olan Asya Kaplan Sivrisineğinin Karadeniz Bölgesi için ciddi bir tehdit haline gelebileceği uyarısı yapıldı. Vücutta yaralara neden olan Asya Kaplan Sivrisineği, İstanbul'un farklı bölgelerinde görülmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, yağışlı iklimi ve yaşanan seller nedeniyle sineğin Karadeniz bölgesi için ciddi bir tehdit haline gelebileceğini belirtiliyor.
Vücutta yaralara neden olan Asya Kaplan Sivrisineği, İstanbul'un farklı bölgelerinde görülmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, yağışlı iklimi ve yaşanan seller nedeniyle sineğin Karadeniz bölgesi için ciddi bir tehdit haline gelebileceğini belirtiyor.
'Asya Kaplan Sivrisineği bölgemizde neden var?' sorusunu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Emin Dinççağ yanıtladı.
''HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE''
''Ülkemizde çok görülmeyen bir tür. Daha çok tropikal bölgelerde, yağışın çok olduğu, nemli bölgelerde yaşayan bir sivrisinek türü. Uzmanların Edirne'ye kadar geldiğini belirtti. Böyle bir sivrisineğin gelmesi için halk sağlığı açısından ciddi sıkıntılara yol açabilir. Bugün ülkemizde görülmeyen sarı humma, batı nil hastalığı gibi ciddi kanamalı seyreden ölümlere neden olabilen, salgınlara yol açabilen hastalığa ciddi problem oluşturabilir.''
Bu gibi hastalıkların ülkemizde çok görülmediğini belirten Diççağ, bu sivrisinek türünün bulunduğu bölgede saldırı ve yer tutabilme riski olduğunu dile getirdi.
YETKİLİLER ÖNLEM ALMALI
Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Emin Dinççağ, yetkililere bu sivrisinek türüne en kısa sürede gereken önlemleri alması için seslendi.
İstilacı bir tür olduğunu belirten Dinççağ, bu türün neden görülmeye başlandığını şu ifadelerle açıkladı:
''Nemli, yağışlı yerleri seven bir sivrisinek. Bu tür ortamlarda da üremek için gerekli ortamı bulduğu için Karadeniz'de daha hızlı üreyebilir.''
Dinççağ, cibinlik kullanılmasıyla kişisel olarak önlem alınacağını belirtirken yetililerinde gereken çalışmaları yapması gerektiğini belirtti.
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