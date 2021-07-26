Aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar arttı! Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?

Güneydoğu'da son bir hafta içerisinde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Aşıya olan ilgi bölgede oldukça az. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilde vaka sayıları hızla tırmanıyor. Bölgeden gelişmeleri önemli bir isim A Haber canlı yayınından değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Akdağ'ın canlı yayında anlattıkları:

"Bayramdan önceki ve bayramdan sonraki hasta sayıları ile ilişkili olarak sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi günlük vaka sayımız artmaktadır.