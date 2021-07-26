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Aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar arttı! Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar arttı! Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?

Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki vakaların arttığı Güneydoğu'da aşılamadaki son durum ne? Aşısızların pandemisi mi yayılıyor? Diyarbakır'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ değerlendirdi.

Güneydoğu'da son bir hafta içerisinde vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandı. Aşıya olan ilgi bölgede oldukça az. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 8 ilde vaka sayıları hızla tırmanıyor. Bölgeden gelişmeleri önemli bir isim A Haber canlı yayınından değerlendirdi.

Prof. Dr. Mehmet Akdağ'ın canlı yayında anlattıkları:

"Bayramdan önceki ve bayramdan sonraki hasta sayıları ile ilişkili olarak sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıkladığı gibi günlük vaka sayımız artmaktadır.

Klinikteki salgını azaltmanın en önemli yolu ve çözümü aşıdır. Bunun yanında tedbirlere uymakta çok önemli. Aşıyla ilgili önyargılar olmasına rağmen kurumların bilgilendirmeleriyle vatandaşlarımız aşıya ilgi göstermeye başladı.

Bu bilgilendirmeler sayesinde bir aşıya gelen vatandaşların oranın 2 katına çıktı. Burada aşıyla ilgili önyargılar kalktıkça vatandaşlarımızın aşıya olan ilgi ve alakası artmakta. Randevularını alıp aşılarını oluyorlar.

Bölgemizde vatandaşların aşıya kolay ulaşması için gereken adımlar atılıyor. Şu anda bizim klinikte yatan hasta bölümünde 10 hastadan 7'si aşı olmamış durumda.

Bu araştırmamız küçük ölçekli olmasına karşın Aşı olmayanların hata olma olasılığının yüksek olduğunu rakamlar ile görüyoruz. Tek doz aşı ile bile korunma yolları oluyor. Yoğun bakıma düşme oranları azalıyor. Bunun için 2 doz aşıyı yaptırmak çok önemli.

Şu anda hastanemizde yoğun bakımda yatan hastalarımız var 5 tane ve bunların hiç biri aşı olmamış durumda. Bu nedenle biz bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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