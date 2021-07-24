Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor

Cep telefonu elimiz ayağımız gibi yoğun olarak kullanıyoruz, yoğun olarak kullanınca haliyle radyasyona maruz kalıyoruz. kulaklık takmalı, eğer kulaklık takılmıyorsa arama yaparken hemen kulağa götürmemeli karşı taraf açınca kulağa götürmeli çünkü bu esnada baz istasyonundan gelen yoğun frekans var, aynı şekilde gelen aramada da aramayı kabul edip birkaç saniye bekleyip öyle kulağa götürmeli.