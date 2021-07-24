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Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor

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Giriş Tarihi: 24.07.2021 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021
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Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor

Cep telefonu ile temasımız daha sabah alarm çaldığında başlıyor, cep telefonunun yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar da her an bizimle. Pandemi nedeniyle pek çok ihtiyacımızı dijital ortamda karşılıyoruz. Elektronik cihazlar bize yardımcı olduğu gibi tabii aynı zamanda radyasyon da yayıyor. Peki radyasyondan korunmak için neler yapmalıyız?

Telefon, tablet, televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar...

Kovid döneminde hayatımız dijital dünyada geçiyor, hemen her ihtiyacımızı elektronik ortamda gideriyoruz, sokakların, mekanların yerini sosyal medya aldı.

Tam kapanma döneminde evimizdeki elektromanyetik radyasyon miktarı arttı. Onlıne eğitim gören çocuklar başta olmak üzere radyasyon hepimiz için bir risk.

Tıbbı Radyofik Uzmanı Hikmet Eriş, "Çocuklarda isteksizlik hormon bozukluğu… Çocuk ders yapsın odayı havalandırın çünkü radyasyon havayı da kirletiyor." İfadelerini kullandı.

Evde kaldığımız şu günlerde yakınlarımızla cep telefonu ile iletişim kuruyoruz, bazen konuşma uzadıkça uzuyor. Uzun telefon konuşmalarından kaçınmak gerekiyor.

Cep telefonu elimiz ayağımız gibi yoğun olarak kullanıyoruz, yoğun olarak kullanınca haliyle radyasyona maruz kalıyoruz. kulaklık takmalı, eğer kulaklık takılmıyorsa arama yaparken hemen kulağa götürmemeli karşı taraf açınca kulağa götürmeli çünkü bu esnada baz istasyonundan gelen yoğun frekans var, aynı şekilde gelen aramada da aramayı kabul edip birkaç saniye bekleyip öyle kulağa götürmeli.

Evde radyasyondan korunmak için yüksek frekans yayan Wi-Fi yatak odalarında olma-malı, cep telefonu yastık altına konulma-malı, laptop kucakta kullanılmamalı.

Elektromanyetik radyasyona karşı, kalkanlardan faydalanmak da çözümlerden biri. Dijital medya araçlarının yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinası gibi elektronik cihazların aydığı radyasyon nano-teknolojik duvar boyaları Ve tekstil ürünleri ile de etkisizleştirilebiliyor.

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