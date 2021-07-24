Dijital dünyadan yayılan radyasyona dikkat! Radyasyon hormonları etkiliyor
Cep telefonu ile temasımız daha sabah alarm çaldığında başlıyor, cep telefonunun yanı sıra bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar da her an bizimle. Pandemi nedeniyle pek çok ihtiyacımızı dijital ortamda karşılıyoruz. Elektronik cihazlar bize yardımcı olduğu gibi tabii aynı zamanda radyasyon da yayıyor. Peki radyasyondan korunmak için neler yapmalıyız?
Telefon, tablet, televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlar...
Kovid döneminde hayatımız dijital dünyada geçiyor, hemen her ihtiyacımızı elektronik ortamda gideriyoruz, sokakların, mekanların yerini sosyal medya aldı.
Tam kapanma döneminde evimizdeki elektromanyetik radyasyon miktarı arttı. Onlıne eğitim gören çocuklar başta olmak üzere radyasyon hepimiz için bir risk.
Tıbbı Radyofik Uzmanı Hikmet Eriş, "Çocuklarda isteksizlik hormon bozukluğu… Çocuk ders yapsın odayı havalandırın çünkü radyasyon havayı da kirletiyor." İfadelerini kullandı.
Evde kaldığımız şu günlerde yakınlarımızla cep telefonu ile iletişim kuruyoruz, bazen konuşma uzadıkça uzuyor. Uzun telefon konuşmalarından kaçınmak gerekiyor.
Cep telefonu elimiz ayağımız gibi yoğun olarak kullanıyoruz, yoğun olarak kullanınca haliyle radyasyona maruz kalıyoruz. kulaklık takmalı, eğer kulaklık takılmıyorsa arama yaparken hemen kulağa götürmemeli karşı taraf açınca kulağa götürmeli çünkü bu esnada baz istasyonundan gelen yoğun frekans var, aynı şekilde gelen aramada da aramayı kabul edip birkaç saniye bekleyip öyle kulağa götürmeli.
Evde radyasyondan korunmak için yüksek frekans yayan Wi-Fi yatak odalarında olma-malı, cep telefonu yastık altına konulma-malı, laptop kucakta kullanılmamalı.
Elektromanyetik radyasyona karşı, kalkanlardan faydalanmak da çözümlerden biri. Dijital medya araçlarının yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinası gibi elektronik cihazların aydığı radyasyon nano-teknolojik duvar boyaları Ve tekstil ürünleri ile de etkisizleştirilebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram tatili ne zaman bitiyor? 2021 Kurban Bayramı tatili son gün ne zaman, hangi gün? Resmi açıklama!
- ŞOK hafta sonu indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! 24 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde...
- DGS sınav sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman, erken açıklanır mı?
- Jandarma Genel Komutanlığı 912 subay ve astsubay alımı ne zaman? Başvuru takvimi ve şartları
- Emekli maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2021 takvimi...
- Bedelli askerlik fiyatları düşüyor mu? Bedelli askerlik fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? MSB fiyatı duyurdu...
- KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları ayın kaçınca yapılacak?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı 2021?
- 6 yıl erken emekli olma imkanı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta odaklandı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 10 banka katılacak! Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank...
- Emeklinin gözü o tarihe çevrildi! 355 TL zam müjdesi kapıda! SSK ve Bağ-Kur'lulara seyyanen zam, refah payı...