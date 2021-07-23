Çaya da hile kattılar! Peki nasıl anlarız?
ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Çay, evden iş yerine kadar hayatın her alanında en vazgeçilmez içeceklerinin başında geliyor. Muhabbetin, üzüntünün ortağı olan çayın çok fazka tüketilmesi hileli çayların da piyasaya sürülmesini beraberinde getiriyor. Peki, çaydaki hile nasıl anlaşılır?
Kahvaltının olmazsa olmazı, dost muhabbeti, misafirin ikramı çay hilecilerin hedefinde.
ÇAY TİRYAKİLERİ GIDA BOYALARIYLA ALDATILYOR
''Günde kaç bardak çay içiyorsunuz?'' sorusu yöneltilen vatandaşlar, ''Sayısını bilmiyorum, çay tiryakisiyim'', ''20 bardak içiyorum'' gibi yanıtlar verdi. Peki bu kadar çok çay tüketen tiryakiler çayın hileli olup olmadığını nasıl anlayacak?
ÇAYDAKİ HİLEYİ NASIL ANLARIZ?
Çaydaki hileyi anlamanın yolu çayın rengi, kokusu, yapraklarının şekli ve en önemlisi de soğuk su testi. Kuru çaydaki hileler gözle görülmüyor ancak bir bardak soğuk suya bir tutam kur çay eklediğinizde bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Eğer içinde birden renk veriyorsa bunun içinde gıda boyası vardır.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı
- Son teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenir? Bayramın kaçıncı günü biter?
- Kurtlar Vadisi için flaş iddia... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
- Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
- İstanbul’da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı?
- Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor! Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Bu kez iki isim...
- Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...
- Ve son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...
- Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...