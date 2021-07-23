Çaya da hile kattılar! Peki nasıl anlarız?





ÇAYDAKİ HİLEYİ NASIL ANLARIZ?

Çaydaki hileyi anlamanın yolu çayın rengi, kokusu, yapraklarının şekli ve en önemlisi de soğuk su testi. Kuru çaydaki hileler gözle görülmüyor ancak bir bardak soğuk suya bir tutam kur çay eklediğinizde bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Eğer içinde birden renk veriyorsa bunun içinde gıda boyası vardır.