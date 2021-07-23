Çocuklarda stres uçuğu tetikliyor! Güçlü bağışıklık için ne yapmalı?

Anne ve babalar dikkat. Eğer çocuğunuzda uçuk varsa bağışıklık sistemi düşük olabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz, "Eğer çocuğumuzda uçuk varsa bağışıklık sisteminin düşük olduğunu düşünebiliriz. Bağışıklık sistemi düştüyse, kronik bir strese maruz kaldıysa, iyi beslenmiyorsa ve uykusunu düzenli almıyorsa bu zaman bekleyen virüs kendini uçuk gibi gösteriyor." diye konuştu.