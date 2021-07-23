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Çocuklarda stres uçuğu tetikliyor! Güçlü bağışıklık için ne yapmalı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Çocuklarda stres uçuğu tetikliyor! Güçlü bağışıklık için ne yapmalı?

Vücudun savunma mekanizmasını bağışıklık oluşturuyor. Çocuklarda ise bağışıklığın düşük olduğunun ilk sinyali ise uçuk. Peki çocuğunuzda uçuk varsa ve bağışıklığını güçlendirmek istiyorsanız ne yapmalısınız?

Anne ve babalar dikkat. Eğer çocuğunuzda uçuk varsa bağışıklık sistemi düşük olabilir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz, "Eğer çocuğumuzda uçuk varsa bağışıklık sisteminin düşük olduğunu düşünebiliriz. Bağışıklık sistemi düştüyse, kronik bir strese maruz kaldıysa, iyi beslenmiyorsa ve uykusunu düzenli almıyorsa bu zaman bekleyen virüs kendini uçuk gibi gösteriyor." diye konuştu.

Çocuklarda uçuk bağışıklık sisteminin düşüklüğünün uyarısı olabilir. Uzmanlar bu konuda aileleri uyarıyor ve beslenmeleri konusunda dikkat etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Karadeniz uçuk olan anne ve babanın çocuğunu öpmemesi konusunda uyardı. Aksi takdirde çocukta beyin iltihabı gelişebilir.

Eğer çocuğunuzda uçuk çok sık tekrar ediyorsa mutlaka doktor kontrolünden geçmeli.

Pınar Karadeniz, "Uyku düzenine dikkat edelim, dengeli ve sağlıklı beslenelim. Mutlaka mevsimsel sebzelerini verelim çocuklarımızın ve vitaminleri eksik etmeyelim." diye konuştu.

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