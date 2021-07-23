Türkiye’nin 2020 israf raporu! 750 milyar lira çöpe gitti

Gıdayı da, suyu da kıyafetlerimizi de, elektronik eşyalarımızı da israf ediyoruz.

Türkiye'deki israfın boyutlarını göz önüne seren bir rapor yayımlandı. Türkiye israfı önleme vakfı tarafından hazırlanan rapora göre; sadece 5 yılda 150 milyar dolarlık gıda israf edildi.