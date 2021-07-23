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Türkiye’nin 2020 israf raporu! 750 milyar lira çöpe gitti

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Türkiye’nin 2020 israf raporu! 750 milyar lira çöpe gitti

Türkiye israfı önleme vakfı 2020 yılı israf raporunu açıkladı. Rapora göre; Türkiye milli gelirinin yüzde 15'ini israf etti. Bir başka deyişle 750 milyar lira çöpe gitti. Bu rakam 5 yılda ise 150 milyar dolara ulaştı. Peki en çok hangi gıdalar israf ediliyor? İsrafın önüne nasıl geçebilir? İşte tüm detaylar...

Gıdayı da, suyu da kıyafetlerimizi de, elektronik eşyalarımızı da israf ediyoruz.

Türkiye'deki israfın boyutlarını göz önüne seren bir rapor yayımlandı. Türkiye israfı önleme vakfı tarafından hazırlanan rapora göre; sadece 5 yılda 150 milyar dolarlık gıda israf edildi.

Oysaki bu kaynakla İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi 19 mega proje daha yapılabilirdi. Geçtiğimiz yıl ise milli gelirin yüzde 15'i, yani bir başka deyişle 750 milyar lira çöpe gitti.

Her yıl 26 milyon gıdanın çöpe gittiği Türkiye'de israf bir önceki yıla göre ise yüzde 10 arttı.

En çok israf edilen gıdaların başında ekmek geliyor. Günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Bunlardan 6 milyon yakını çöpe gidiyor. Bu da neredeyse Ankara'nın nüfusuna denk geliyor.

Türkiye de üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 25 ve yüzde 40'ı gelene kadar ya yolda heba oluyor. Ya da evde çöpe gidiyor.

Gıdadan sonra en fazla israf suda yaşanıyor. Kağıt ve elektronik cihaz israfı da oldukça fazla.

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