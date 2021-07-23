Türkiye’nin 2020 israf raporu! 750 milyar lira çöpe gitti
Türkiye israfı önleme vakfı 2020 yılı israf raporunu açıkladı. Rapora göre; Türkiye milli gelirinin yüzde 15'ini israf etti. Bir başka deyişle 750 milyar lira çöpe gitti. Bu rakam 5 yılda ise 150 milyar dolara ulaştı. Peki en çok hangi gıdalar israf ediliyor? İsrafın önüne nasıl geçebilir? İşte tüm detaylar...
Gıdayı da, suyu da kıyafetlerimizi de, elektronik eşyalarımızı da israf ediyoruz.
Türkiye'deki israfın boyutlarını göz önüne seren bir rapor yayımlandı. Türkiye israfı önleme vakfı tarafından hazırlanan rapora göre; sadece 5 yılda 150 milyar dolarlık gıda israf edildi.
Oysaki bu kaynakla İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi 19 mega proje daha yapılabilirdi. Geçtiğimiz yıl ise milli gelirin yüzde 15'i, yani bir başka deyişle 750 milyar lira çöpe gitti.
Her yıl 26 milyon gıdanın çöpe gittiği Türkiye'de israf bir önceki yıla göre ise yüzde 10 arttı.
En çok israf edilen gıdaların başında ekmek geliyor. Günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretiliyor. Bunlardan 6 milyon yakını çöpe gidiyor. Bu da neredeyse Ankara'nın nüfusuna denk geliyor.
Türkiye de üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 25 ve yüzde 40'ı gelene kadar ya yolda heba oluyor. Ya da evde çöpe gidiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı
- Son teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenir? Bayramın kaçıncı günü biter?
- Kurtlar Vadisi için flaş iddia... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
- Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
- İstanbul’da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı?
- Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor! Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Bu kez iki isim...
- Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...
- Ve son dakika belli oldu! SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye ilave maaş müjdesi! 20 yaş altı ve 50 yaş üstü istihdam...
- Bayramda bankalar ne zaman açılacak? İş Bankası, Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank bayramda açık mı? EFT işlemleri...