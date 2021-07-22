Muharip insansız uçakla ilgili çarpıcı değerlendirme: Geleceğin konsepti olacak

Program konuğu Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör şu ifadeleri kullandı:

Artık 6. Nesil uçaklara doğru gidiliyor ama 5. Nesil uçaklar henüz daha evrimini tamamlamadı. Mesele F-35 projesinde problemler var, SU-57 tam oturmadı. Fakat bu uçakların yanlarında insansız hava araçları olup, lider olarak da insanlı olan araç olacak ve bunlar paket kolu halinde hedefe doğru gidecekler.

''GELECEĞİN KONSEPTİ''

Geleceğin konsepti bunun üzerine kurulu. Dolayısıyla burada bizim böyle bir imkana kavuşmamız, bizim yapacağımız Milli Muharip Uçakla bunun koordineli olarak intikal etmesi büyük avantaj. Niye avantaj? 1- 1.5 tona yakın faydalı yük taşıyacak. İkincisi pilot yok. Pilotun olmaması büyük avantaj. Kritik bir bölgeden geçiyorsunuz, aşağıda uzun menzilli hava savunma sisteminin olduğu bir yerden geçiyorsunuz bunlar size bir şekilde koruma sağlarlar. Bunları hedef üzerine doğru yönlendirip siz asıl hedefe doğru gidebilirsiniz.

YAKIT İKMALİNDE DE KULLANILABİLİR

Hatta ve hatta bazı araçların, özellikle F-35'lerin menzil problemi var. Yakıt ikmalinde kullanılması planlanıyor. SU-57'lerde yine aynı şekilde insansız jetlerle kollama yapılacak. Dolayısıyla bizim bu projeye başlamamız ve bunda yol almamız bence çok önemli. Bir pilotumuzun hayatını tehlikeye atmadan fazla miktarda cephaneyi hedef üstüne göndermemiz açısından bu tip faaliyetlerin önemi çok büyük.

GELENEKSEL MUHAREBE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Şu an kullanılan İHA'lar da terörle mücadelede çok önemli ama o hedef üzerinde uzun süre kalabilir ama taşıdığı yük daha az ve hızı çok düşük. Geleneksel muharebelerde bu tip araçların etkisi biraz daha az kalabilir ama bu tip araçlar yani ses üstü uçabilecek olan jetlerin gelecekte çok yol kat etmesi diğer ülkeler tarafından öngörülmüş. Bunlarla havadaki uçağı kendisi vuracak kadar bir akıl yüklemesi yapılacağını unutmayalım.